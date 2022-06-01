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【打擊冒牌】海關旺角檢獲2,500件冒牌貨品　市值200萬元

社會 22:18 2022/06/01

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

海關於旺角通菜街掃蕩冒牌貨品行動。（黃傑偉攝）

海關今日(1日)於旺角通菜街掃蕩冒牌貨品行動,行動中檢獲2,500件包括,皮具、手袋及名錶冒牌貨品,市值200萬元。行動中拘捕兩名攤檔女負責人,年齡47及51歲,並搗破兩個冒牌貨品儲存倉庫。

    點擊圖片放大

海關版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任石家諺指,留意到疫情況緩後市面攤檔有侵權行動,海關聯同商標持有人於今日在旺角通菜街展開掃蕩行動,行動中搗破兩個儲存冒牌貨品倉庫,檢獲2,500件冒牌貨品,包括皮具、手袋及名錶。並拘捕兩名攤檔女負責人,年齡47及51歲。

海關重申任何人因售賣而擁有冒牌貨品即屬違法,一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年,市民可致電海關熱線25456182舉報侵權活動。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：黃傑偉

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