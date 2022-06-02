【情緒病】曾被成龍看輕難成導演　陳德森兩歷抑鬱症靠4句話釋懷

▲ 《十月圍城》導演陳德森近日推出自傳。

近日TVB新一輪藝訓班邀來了資深導演陳德森任主理人。影迷自會知道陳德森便是《十月圍城》金像獎的最佳導演！在電影圈發展超過40年，先後執導劉德華、成龍、甄子丹的賣座電影，在片場內統率萬軍，風光背後，陳德森曾兩歷抑鬱症煎熬，最後從死蔭幽谷重生，生命從此不再只得電影，還有了信仰和慈善兩個個人生方向。

陳德森執導的電影風格紛陳，既有《晚9朝5》都市愛情，《特務迷城》的動作連場，復有《十月圍城》的史詩大片，及有《童夢奇緣》的溫情奇想。若要他為自己人生選擇一種類型，或者會是一齣悲劇的勵志片。

陳德森近日推出的自傳，正是取名《把悲傷留給電影》。而他在封面上，就為自己寫了14個字作概括：「前半生人生如戲，後半生戲如人生。」

▲ 近日推出的自傳《把悲傷留給電影》，書本版稅收益將捐贈 「榕光社護老之家」。

成長於破碎家庭

陳德森的一生的確很有戲劇性，自言出生於破碎家庭，母親在結婚之後，才知丈夫（即陳父）另有家室，但為了孩子而啞忍當第三者。在陳德森10歲，父親又另外結織另一女子，甚至有了小孩，自此家無寧日，缺乏父愛的陳德森，選擇了走入戲院，來逃避現實中的不快樂。「看電影讓我很開心，那時便很好奇，拍戲是怎樣的工作，別的小朋友長大的志願是當醫生律師，我卻想拍電影，因為也想自己的作品為人們帶來快樂，在兩小時內忘記了現實裡的憂傷。」

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自稱無心向學的他，13、14歲便在邵氏片場當臨記、武師，後來雖然有過機會到台灣讀書，陳德森畢業後還是選擇返投身影視圈，曾在麗的電視台做編劇，因而認識了至今仍是好友的鄭丹瑞、文雋等。

陳德森能當上導演，卻跟成龍很有關係。其時剛在影圈走紅的成龍，需要一個私人助理，而陳德森的母親是成龍經理人陳自強的麻雀腳，在種種機綠巧合下，陳德森便辭去了編劇工作，去跟成龍打工。

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曾辭任造成龍助手

當成龍的私人助理，陳德森原意是希望可以在片場偷師，為做導演鋪路，不過正值當紅的成龍實在有太多雜務， 陳德森根本沒機會踏足片場，過了一段日子，陳德森終於鼓起勇氣，告訴對方說想辭職，願意放下這個「一人之下，萬人之上」的職位，在電影圈由低做起。

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陳德森在書中形容，當時他向成龍請辭後，對方的表情像是不敢相這個他最信任的助手竟然會辭職，言語間也似是輕視他不能成功。

陳德森在往後十多年，憑著個人堅持，由場記、副導慢慢捱起，至90年代終如願成為了導演，可是「前僱主」成龍卻很多年沒有理睬他，甚至在公眾場合也沒有打招呼。

直至20多年後，成龍才主動找他執導《特務迷城》，並向陳德森說其實一直有留意其作品，亦知道他在電影工作上很努力，自此認同了陳德森的導演成就。

成龍在陳德森自傳內寫了一段序言，坦言當年是錯怪了這位視如好友的私人助理。陳德森回想：「如果成龍真的是生氣，想必是因為從沒有人會向他請辭，而且我是真的幫到他。這些年來，我不是要証明自己做到，而是當作一份激勵，成龍後來可能終於明白了我的志願。」

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抑鬱症後行善釋懷

陳德森說他的人生有兩個轉捩點，一個是為理想而跟成龍辭職；另外便是患抑鬱症的經歷。2003年他正籌拍製作宏大的《十月圍城》，卻連逢意外，因為沙士令拍攝一再受阻，投資方老闆突然自殺令影片急停，之後陳德森的戶口被銀行凍結，母親在澳洲探親時中風昏迷，胞姊同一時間患癌症，種種不幸事件令陳德森身心無法再承擔，讓他患上抑鬱症。

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在情緒最脆弱的時期，陳德森接受過氣功及抑鬱症的治療，然而有次在溫哥華聽了一場宗教的心靈演講後，卻像突然得到啟發，決定勇敢面對所有難關，由此他頓悟到，要為下半生找尋更多人生目標，活得更自在和快樂。

之後陳德森開始做義工，在行善中得到心靈慰籍。「你以為自己很慘，其實有更多弱勢社群更需要人幫助，如果自己能夠幫助到別人，那份快樂是更有滿足感。」

然而，陳德森明白抑鬱症是無法根治，像傷風感冒可隨時復發。2009年，他視為畢生夢想的《十月圍城》再度開拍，期間因為製作的沉重壓力，令其情緒再度崩潰，最後藉著業界的好友仗義幫忙，終排除萬難完成電影。

因此陳德森憑此片摘金像獎最佳導演時，他確是百感交集，真切體會人生如戲的滋味。陳德森後來把患病的經歷寫成《飛過抑鬱的森林》一書，希望可以幫助到更多有情緒困擾的人。

回望人生，陳德森坦言成長經歷對他有很大影響，自己的婚姻同是以離婚收場，這些內心鬱結雖然永遠都在，但他在生命歷程中卻學懂了4句話：「面對它，接受它，處理它，放下它。」最後，陳德森還體會到要活在當下，這一刻的努力和快樂，便是最永恒的事。

記者：陳家昌