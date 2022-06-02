消息︰特首辦主任陳國基成政務司司長大熱　鄧炳強或升副司長

▲ 消息指，特首辦主任陳國基將出任政務司司長一職。（資料圖片）

候任特首李家超赴京領取委任狀後回港，其問責班子亦明朗化。最新消息指，港府第二把交椅、政務司司長一職，很大機會由現任特首辦主任陳國基出任，至於政務司副司長，則或由保安局局長鄧炳強升任。

有資深建制認為，陳國基在林鄭任內，出任為特首辦主任5年，了解整個政府高層的運作；林鄭上京會見領導人，陳國基都陪伴在側，了解中央的想法。雖然陳國基沒做過政策局局長，但論資歷，他比政制及內地事務局局長曾國衛和鄧炳強更加資深。

另外，現時政務司司長一職正在懸空，定期與立法會內務委員會主席會面的責任，已經落在陳國基身上一個多月，維持行政及立法關係的溝通。

▲ 保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

至於副司長一職，政圈中人認為，除了可分擔司長職能，同時亦可做培育、考核之用，若表現好，就可獲委以重任。鄧炳強一直被指是北京看重的政壇明日之星，此次出任政務司副司長，相信是有關方面刻意培養，日後有機會再上一層樓。

至於財政司和律政司，據悉，財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊，留任機會極大。而財政司副司長一職，發展局局長黃偉綸是大熱；經民聯立法會議員梁美芬，則有機會出任律政司副司長。

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