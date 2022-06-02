  • 28°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 08:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消息︰特首辦主任陳國基成政務司司長大熱　鄧炳強或升副司長

政治 08:00 2022/06/02

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

消息指，特首辦主任陳國基將出任政務司司長一職。（資料圖片）

候任特首李家超赴京領取委任狀後回港，其問責班子亦明朗化。最新消息指，港府第二把交椅、政務司司長一職，很大機會由現任特首辦主任陳國基出任，至於政務司副司長，則或由保安局局長鄧炳強升任。

有資深建制認為，陳國基在林鄭任內，出任為特首辦主任5年，了解整個政府高層的運作；林鄭上京會見領導人，陳國基都陪伴在側，了解中央的想法。雖然陳國基沒做過政策局局長，但論資歷，他比政制及內地事務局局長曾國衛和鄧炳強更加資深。

另外，現時政務司司長一職正在懸空，定期與立法會內務委員會主席會面的責任，已經落在陳國基身上一個多月，維持行政及立法關係的溝通。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

至於副司長一職，政圈中人認為，除了可分擔司長職能，同時亦可做培育、考核之用，若表現好，就可獲委以重任。鄧炳強一直被指是北京看重的政壇明日之星，此次出任政務司副司長，相信是有關方面刻意培養，日後有機會再上一層樓。

至於財政司和律政司，據悉，財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊，留任機會極大。而財政司副司長一職，發展局局長黃偉綸是大熱；經民聯立法會議員梁美芬，則有機會出任律政司副司長。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

下屆政府增設3副司長　每月人工有幾高？
17:28 2022/05/17
下屆政府增設3副司長　每月人工有幾高？
政務司司長大熱　鄧炳強連日罕有大談「跨局」政策
10:00 2022/05/23
政務司司長大熱　鄧炳強連日罕有大談「跨局」政策
傳梁美芬「升呢」任副司長　人工有望三級跳？
10:27 2022/05/28
傳梁美芬「升呢」任副司長　人工有望三級跳？
張曉明已向全國政協報到　港澳系統陸續有重大人事變動
16:05 2022/05/31
張曉明已向全國政協報到　港澳系統陸續有重大人事變動

你可能感興趣

下屆政府增設3副司長　每月人工有幾高？
17:28 2022/05/17
下屆政府增設3副司長　每月人工有幾高？
政務司司長大熱　鄧炳強連日罕有大談「跨局」政策
10:00 2022/05/23
政務司司長大熱　鄧炳強連日罕有大談「跨局」政策
傳梁美芬「升呢」任副司長　人工有望三級跳？
10:27 2022/05/28
傳梁美芬「升呢」任副司長　人工有望三級跳？
梁美芬 鄭若驊 律政司 陳茂波 財政司 黃偉綸 鄧炳強 政務司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
【小兒外科】醫生爸爸鍾浩宇受患童影響　放下工作珍惜與子女相處時間
00:00 2022/05/25
【小兒外科】醫生爸爸鍾浩宇受患童影響　放下工作珍惜與子女相處時間