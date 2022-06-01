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【香港回憶】林鄭月娥：有必要好好守護電車及天星小輪　正與兩間公司探討改善營運

社會 23:06 2022/06/01

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（林鄭月娥Facebook圖片）

行政長官林鄭月娥今日（1日）參觀電車車廠，提及電車和天星小輪營運困難，政府正與兩間公司研究新出路。

林鄭月娥在社交媒體發文指，全球疫情持續兩年多，電車和天星小輪的客量和票務收入均大跌，令營運出現了嚴重困難。

為加強對本地客運業界的支援，政府今日宣布擴展第六輪「防疫抗疫基金」措施，延長燃料補貼多三個月，並視乎營辦商本年度財政表現發還實際常規維修保養費用，協助業界渡過難關。

同時，特區政府正積極與電車和天星小輪公司探討如何讓其營運更持續發展，包括調整票價、拓展非票務業務等。

林鄭月娥強調，電車和天星小輪不單是公共交通工具，更是香港百年成長的印記，滿載幾代市民的集體回憶，有必要好好守護，讓它們繼續服務市民。

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責任編輯：陳梓蔚

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