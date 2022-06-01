【強制檢測】47處納強檢公告　涉金鐘、九龍灣、鑽石山多家食肆

▲ 47處納強檢公告，涉金鐘、九龍灣、鑽石山多家食肆（資料圖片）

政府今（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月2日或6月3日檢測，指明地點如下：

曾於5月26日至6月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

荃灣豪景花園明麗閣

深水埗匯璽III 8座

馬鞍山富寶花園8座

荃灣荃景花園11座

柴灣華廈邨華欣樓

大埔富善邨善雅樓

深水埗麗閣邨麗薇樓

柴灣小西灣邨瑞強樓

大埔富善邨善鄰樓

將軍澳寶盈花園2座

荃灣翠豐臺5座

屯門兆康苑兆基閣

觀塘安達邨誠達樓

油塘油麗邨康麗樓

何文田欣圖軒4座

鑽石山海港花園1座

秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

藍田興田邨美田樓

大角咀詩歌舞街83號亮賢居

何文田皓畋6座

大角咀柏景灣7座

深水埗海達邨海榮樓

又一村又一居17座

九龍塘太子道西263號海倫苑

旺角荔枝角道1號嘉業大廈

觀塘功樂道79號鳳儀大廈

粉嶺華明邨信明樓

銅鑼灣大坑道7號光明臺2座

柴灣藍灣半島6座

筲箕灣柴灣道33號香島3座

鰂魚涌康柏徑10號康景花園D座

灣仔尚翹峰1座

紅磡海逸豪園17座

油塘高翔苑高鳳閣

石硤尾石硤尾邨美薈樓

紅磡海濱南岸6座

樂富德強苑德賢閣

葵涌葵蓉苑1座

大埔海日灣II 10座

大埔宏福苑宏仁閣

涉及個別指明時間的地方：

北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D鋪：5月27日，晚上7時至9時

九龍灣麗晶商場地下G2A號鋪歡樂食堂：5月24日早上7時30至8時、5月27日早上7時30至8時、5月28日早上10時45至11時45分，或5月29日早上10時至11時

九龍城啟晴邨晴朗商場A區A102號鋪潮家海鮮酒家：5月25日早上9時45分至11時15分

九龍灣麗晶商場1樓108號鋪大快活：5月24日晚上7時45分至8時30分

鑽石山啟鑽苑啟雋閣：5月26日至6月1日曾身處逾兩小時

金鐘金鐘廊1樓 Lab Concept F04-F06鋪一風堂：5月27日晚上8時至9時

鑽石山啟鑽苑地下G23號鋪意樂：5月26日晚上8時至9時

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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記者：鄧凱文