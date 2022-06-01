【強制檢測】47處納強檢公告 涉金鐘、九龍灣、鑽石山多家食肆
社會 23:08 2022/06/01
政府今（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月2日或6月3日檢測，指明地點如下：
曾於5月26日至6月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 荃灣豪景花園明麗閣
- 深水埗匯璽III 8座
- 馬鞍山富寶花園8座
- 荃灣荃景花園11座
- 柴灣華廈邨華欣樓
- 大埔富善邨善雅樓
- 深水埗麗閣邨麗薇樓
- 柴灣小西灣邨瑞強樓
- 大埔富善邨善鄰樓
- 將軍澳寶盈花園2座
- 荃灣翠豐臺5座
- 屯門兆康苑兆基閣
- 觀塘安達邨誠達樓
- 油塘油麗邨康麗樓
- 何文田欣圖軒4座
- 鑽石山海港花園1座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
- 藍田興田邨美田樓
- 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
- 何文田皓畋6座
- 大角咀柏景灣7座
- 深水埗海達邨海榮樓
- 又一村又一居17座
- 九龍塘太子道西263號海倫苑
- 旺角荔枝角道1號嘉業大廈
- 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
- 粉嶺華明邨信明樓
- 銅鑼灣大坑道7號光明臺2座
- 柴灣藍灣半島6座
- 筲箕灣柴灣道33號香島3座
- 鰂魚涌康柏徑10號康景花園D座
- 灣仔尚翹峰1座
- 紅磡海逸豪園17座
- 油塘高翔苑高鳳閣
- 石硤尾石硤尾邨美薈樓
- 紅磡海濱南岸6座
- 樂富德強苑德賢閣
- 葵涌葵蓉苑1座
- 大埔海日灣II 10座
- 大埔宏福苑宏仁閣
涉及個別指明時間的地方：
- 北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D鋪：5月27日，晚上7時至9時
- 九龍灣麗晶商場地下G2A號鋪歡樂食堂：5月24日早上7時30至8時、5月27日早上7時30至8時、5月28日早上10時45至11時45分，或5月29日早上10時至11時
- 九龍城啟晴邨晴朗商場A區A102號鋪潮家海鮮酒家：5月25日早上9時45分至11時15分
- 九龍灣麗晶商場1樓108號鋪大快活：5月24日晚上7時45分至8時30分
- 鑽石山啟鑽苑啟雋閣：5月26日至6月1日曾身處逾兩小時
- 金鐘金鐘廊1樓 Lab Concept F04-F06鋪一風堂：5月27日晚上8時至9時
- 鑽石山啟鑽苑地下G23號鋪意樂：5月26日晚上8時至9時
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。
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記者：鄧凱文