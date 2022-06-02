傳教育局副局長蔡若蓮萌退意　再有潛在人選表態無意加入「熱廚房」

▲ 選委界議員李浩然。（李浩然Facebook圖片）

港府換屆在即，候任特首李家超已由北京領取委任狀回港，正當大家期待司局長名單隨之流出時，往日一些熱門人選卻相繼表態，無意留任或加入「熱廚房」。

除了體演文出界議員霍啟剛已公開表明，「未來幾年，我一定會做好議員該做的工作，繼續監察政府工作」之外。另一位熱門人選，亦私下向身邊人表明，無意加入政府，即華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、選委界議員李浩然。消息指，李對目前的立法會議員工作樂在其中，若有心加入政府，當初便不會選立法會，「無謂在立法會玩幾個月。」

霍啟剛和李浩然均決定堅守立法會，不過，曾出任李家超競選辦副主任的團結香港基金高級副總裁黃元山，則仍被看好會加入政府，並在房屋土地問題上出力。

▲ 教育局副局長蔡若蓮。（資料圖片）

現屆官員方面，原有指教育局副局長蔡若蓮很大機會「升正」，但政界近日傳出，蔡若蓮似乎萌退意。

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