曾點名姜濤可愛　葉劉大問：「點解要搶飛？」

▲ （姜濤Instagram）

新民黨主席葉劉淑儀，過去一直被外界猜測為人氣男團MIRROR的粉絲，事關她曾經在社交網站上，點名形容姜濤「樣子幾可愛」。之不過，葉劉昨日大爆無搶購MIRROR演唱會門票，更竟然對姜濤有所不滿？

MIRROR將於暑假舉行演唱會，門票前日公開實名發售，引起全城搶購。之不過，葉劉淑儀昨日透露，自己並無搶購MIRROR演唱會門票，又反問︰「為何要搶？」

葉劉淑儀續指，雖然MIRROR很受歡迎，但認為他們的歌藝和表演較為一般。

之不過，葉劉淑儀去年5月曾在社交網站發帖文，主動回應有人批評MIRROR、ERROR和姜濤小眾，表明自己不認同，並為他們辯護：「MIRROR成員的經歷、走過的軌道，或與韓星、與國內的明星不同，但共通點都是夠努力，希望他們的例子讓年輕人明白，努力是會得到回報的，是有出路的。」

她更在帖文中，點名大讚MIRROR 3名成員，包括姜濤、楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong）。

「姜濤以前是肥仔，努力減肥至今，我覺得他的樣子幾可愛。」葉劉淑儀當時在帖文還提到：「早前有報導指姜爸中風入院，姜濤一句『錢我來賺就好，以後你就好好休息』不知感動了多少媽媽粉。」

▲ 新民黨主席葉劉淑儀。（經濟日報資料圖片）

她當時又指：「香港娛樂圈的確真空已久，今日盛況多年未見，反映香港需要本土偶像，年輕人愛看韓星之餘也渴望追捧自家男團，姜濤、MIRROR填補了這個空缺，而且人氣高企，應是社會喜聞樂見。」

至於導致葉劉淑儀如今「因愛成恨」，似乎是因為姜濤去年底受訪期間，所說的一番說話。

葉劉坦言，很不喜歡姜濤早前指，計劃工作到29歲後，便考慮移民，認為是反映他對香港無歸屬感。

不過，相信葉劉淑儀亦只是「愛之深、責之切」，事關她過去曾在立法會提出口頭質詢，關注政府有否計劃協助姜濤、MIRROR和ERROR等新星衝出香港，推廣香港文化。

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