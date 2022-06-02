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【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網

社會 08:57 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（香港經濟日報資料圖片）

警方在將軍澳拘捕一名21歲男子，涉嫌與兩宗非禮案有關。

警方周三（6月1日）表示，5月30日下午約4時30分及5月31日上午約7時30分接報，指2名分別13歲及14歲的女童於翠屏南邨一個樓梯懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。

案件交由觀塘警區重案組跟進。人員經深入調查後鎖定疑犯身分，今日（六月一日）展開行動，在將軍澳區拘捕一名21歲姓曾本地男子，涉嫌非禮。被捕男子現正被扣留調查。

警方稱，一向高度關注性罪行案件。任何人干犯違法行為，警隊將會全力緝兇，絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及檢控。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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