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【家暴誹謗案】美國影星尊尼特普勝訴發聲明　指「陪審團令我重獲新生」

社會 09:30 2022/06/02

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（Johnny Depp FB圖片）

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）的家暴誹謗案，陪審團裁定尊尼特普勝訴，將獲得1500 萬美元賠償。

尊尼特普判決後在社交網站發表聲明，表示6年前案件對我的生活和事業造成巨大的影響，6年後，陪審團我重獲新生。

「6年前因為家暴事件誹謗，改變我及小朋友的生活。虛假、嚴重的刑事指控引發了無盡的仇恨，對生活和事業造成影響。6年後，陪審團令我重獲新生，感到很謙卑。感謝法官、陪審團、法院工作人員犧牲自己時間完成這些事情，亦感謝法律團隊卓越表現，找到真相。」

而前妻安柏赫特也發表聲明，指對這個判決感到失望、是一個挫敗。

「大量證據仍讓尊尼特普勝出，對這個判決結果感到失望，是倒退到女人為自己發聲會遭羞辱時代，判決結果令陪審團忽視言論自由、忽視關鍵性證據，對於作為美國人所擁有自由和公開地發言權利幾乎失去了。」

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責任編輯：余思嵐
 

 

 

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