【家暴誹謗案】美國影星尊尼特普勝訴發聲明　指「陪審團讓我重獲新生」

▲ （Johnny Depp FB圖片）

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）的家暴誹謗案，陪審團裁定尊尼特普勝訴，將獲得1500 萬美元賠償。

尊尼特普判決後在社交網站發表聲明，表示6年前案件對我的生活和事業造成巨大的影響，6年後陪審團讓我重獲新生。

「6年前因為家暴事件誹謗， 改變我及小朋友的生活。 虛假、嚴重的刑事指控引發了無盡的仇恨，對生活和事業造成影響。6 年後，陪審團讓我重獲新生，感到很謙卑。 感謝法官、陪審團、法院工作人員和治安官的工作，犧牲自己時間完成這些事情，亦感謝法律團隊卓越表現，找到真相。」

而前妻安柏赫特也發表聲明，指對 這個判決 感到失望、是一個 挫敗。

「大量證據仍讓 尊尼特普勝出，對 這個判決結果感到 失望 ， 讓時間倒退到為自己發聲女人會遭公開羞辱的時代 ，判決結果令陪審團忽視言論自由、在英國勝訴的決定性證據，對於作為美國人所擁有自由和公開地發言權利幾乎亦失去了。」

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責任編輯：余思嵐

