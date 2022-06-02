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【家暴誹謗案】美國影星尊尼特普勝訴發聲明　指「陪審團讓我重獲新生」

社會 09:30 2022/06/02

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（Johnny Depp FB圖片）

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）的家暴誹謗案，陪審團裁定尊尼特普勝訴，將獲得1500 萬美元賠償。

尊尼特普判決後在社交網站發表聲明，表示6年前案件對我的生活和事業造成巨大的影響，6年後陪審團讓我重獲新生。

「6年前因為家暴事件誹謗，改變我及小朋友的生活。虛假、嚴重的刑事指控引發了無盡的仇恨，對生活和事業造成影響。6年後，陪審團讓我重獲新生，感到很謙卑。感謝法官、陪審團、法院工作人員和治安官的工作，犧牲自己時間完成這些事情，亦感謝法律團隊卓越表現，找到真相。」

而前妻安柏赫特也發表聲明，指對這個判決感到失望、是一個挫敗。

「大量證據仍讓尊尼特普勝出，對這個判決結果感到失望讓時間倒退到為自己發聲女人會遭公開羞辱的時代，判決結果令陪審團忽視言論自由、在英國勝訴的決定性證據，對於作為美國人所擁有自由和公開地發言權利幾乎亦失去了。」

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責任編輯：余思嵐
 

 

 

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