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【封區檢測】土瓜灣利榮大廈圍封強檢　香港仔鴻福苑鴻麗閣發現20宗陽性個案【不斷更新】

社會 15:48 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(曾耀輝攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【15:43】

政府下午3時30分起圍封土瓜灣山西街3號利榮大廈強檢，受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測，目標明日上午約8時30分完成行動。

【08:30】

屯門兆禧苑順禧閣其間1267名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約560戶，當中約140戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:35】香港仔鴻福苑鴻麗閣約2.3%住戶染疫

香港仔鴻福苑鴻麗閣約860名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現20宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和尚待入院或隔離設施時的健康建議，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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