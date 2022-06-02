【香港小姐2022】林作收TVB律師信「冇有怕」　揚言到場直擊港姐首輪面試

年度選美盛事《2022香港小姐競選》在今天（6月2日）於TVB將軍澳電視城進行首輪面試。不過林作在昨日（6月1日）表示因為他對港姐作出的言論收TVB律師信。

「十優港姐」麥明詩舊愛林作經常在網絡平台就社會時事或娛樂圈熱話發表出位言論，被封「香港抽水王」。

【香港抽水王】林作嘲港姐「9成係豬扒」 疑收TVB律師信要求道歉？

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日前林作在網上評論TVB節目《衝上雲霄大選》冠軍麥大力（Derek）傳重操故業當機師的報道，指機師年薪只有200萬之少，認為做銷售業更能賺到錢。

然後林作比喻香港小姐為從事銷售業：「香港小姐根本唔難選 - 每年選嘅人好多，但9成係豬趴（扒），一喺電視城落車你就知。最出名嗰個叫東涌羅浩楷。」當中所指的「東涌羅浩楷」為TVB藝員利愛安。

不過林作禍從口出，收到TVB發律師信，標題僅以「有關：誹謗言論」，提到3項要求林作「停止再發布有關言論並從所有社交平台移除上述言論」、「向本公司及利愛安小姐書面道歉及澄清有關言論」、「在閣下Instagram帳戶內的顯眼位置刊登上述第二項的道歉及澄清聲明連續最少24小時」以及「向本公書面保證閣下已履下本公司之上述要求」

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但林作似乎「冇有怕」，在個人社交平台揚言「踩場」要直撃今天首輪面試佳麗，寫道：

去年港姐初選，係2021年6月10號。

今年，TVB叫我6月7號要回覆。

原來聽日早上，就係香港小姐2022初選。

剛剛有人問我，係咪同TVB 夾。

我只可以話：我決定明早10點，親身到將軍澳上巴士位置，用我審美眼光，好好地望下今年係咩質素。

放心，本人不會表態豬扒與否，淨係可能post下大家真實面貌，俾大家評論下。

唔知今年邊位會接棒去年人見人愛嘅東涌羅皓楷呢？

聽朝同大家現場直播！敬請期待。

