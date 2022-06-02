【第五波疫情】政府重申整體檢疫和隔離政策沒有改變

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政府今日（6月2日）表示，本地新冠病毒個案的檢疫和隔離安排，自第五波高峰以來並沒有改變，由海外抵港人士的檢疫和輸入個案的隔離，一直均須於指定檢疫酒店或設施進行，以防止輸入個案流入本地社區。

當局指，近日發現的群組爆發個案中，有本地感染個案涉及Omicron變異病毒株新亞系，例如BA.2.12.1，亦有部分輸入個案涉及BA.4和BA.5，海外證據已指出它們更具傳播力及免疫逃逸機會。

衞生防護中心根據風險評估，決定這些涉及新的變異病毒株亞系的個案及密切接觸者，均須被安排到受控的環境進行隔離，以便更好監測和觀察情況，有關做法是根據風險評估而採取的特別措施，並不代表整體檢疫和隔離政策有所更改。

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責任編輯：余思嵐

