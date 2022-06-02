  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 10:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】政府重申整體檢疫和隔離政策沒有改變

社會 09:54 2022/06/02

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(資料圖片)

政府今日（6月2日）表示，本地新冠病毒個案的檢疫和隔離安排，自第五波高峰以來並沒有改變，由海外抵港人士的檢疫和輸入個案的隔離，一直均須於指定檢疫酒店或設施進行，以防止輸入個案流入本地社區。

當局指，近日發現的群組爆發個案中，有本地感染個案涉及Omicron變異病毒株新亞系，例如BA.2.12.1，亦有部分輸入個案涉及BA.4和BA.5，海外證據已指出它們更具傳播力及免疫逃逸機會。

衞生防護中心根據風險評估，決定這些涉及新的變異病毒株亞系的個案及密切接觸者，均須被安排到受控的環境進行隔離，以便更好監測和觀察情況，有關做法是根據風險評估而採取的特別措施，並不代表整體檢疫和隔離政策有所更改。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
今日 08:57
【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
【封區檢測】香港仔鴻福苑鴻麗閣發現20宗陽性個案　約2.3%住戶染疫【不斷更新】
今日 09:44
【封區檢測】香港仔鴻福苑鴻麗閣發現20宗陽性個案　約2.3%住戶染疫【不斷更新】
【家暴誹謗案】美國影星尊尼特普勝訴發聲明　指「陪審團讓我重獲新生」
今日 09:30
【家暴誹謗案】美國影星尊尼特普勝訴發聲明　指「陪審團讓我重獲新生」

你可能感興趣

【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
今日 08:57
【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
【封區檢測】香港仔鴻福苑鴻麗閣發現20宗陽性個案　約2.3%住戶染疫【不斷更新】
今日 09:44
【封區檢測】香港仔鴻福苑鴻麗閣發現20宗陽性個案　約2.3%住戶染疫【不斷更新】
【家暴誹謗案】美國影星尊尼特普勝訴發聲明　指「陪審團讓我重獲新生」
今日 09:30
【家暴誹謗案】美國影星尊尼特普勝訴發聲明　指「陪審團讓我重獲新生」
環境衞生 傳染病 衞生防護中心 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
【小兒外科】醫生爸爸鍾浩宇受患童影響　放下工作珍惜與子女相處時間
00:00 2022/05/25
【小兒外科】醫生爸爸鍾浩宇受患童影響　放下工作珍惜與子女相處時間