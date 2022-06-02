【刷單騙案】再多5男女墮網上刷單騙局　損失共達94.5萬元

▲ 再多5男女墮網上刷單騙局，損失共達94.5萬元。（資料圖片）

警方昨日（1日）再接獲5名男女報案，指其誤墮「網上刷單員」陷阱，損失共94.5萬元，當中損失最多的一名43歲姓潘男子，損失達43萬元。

案情指，受害人年齡介乎20至43歲，均有回應陌生人發出的招聘信息或社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上刷單員在購物平台以點擊購物，推高商家名氣，從而賺取佣金。

當中不少騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示過數至對方指定的不同帳戶以作平台購物之用。惟受害人隨即便與騙徒失去聯絡，於是報案。

警方提醒市民切勿胡亂相信透過網上或電話結交的陌生人，遇到有人以任何理由去索取金錢或利誘他人作出投資，務必要核實對方身份。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。

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記者：黃穎津