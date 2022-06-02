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【生命鬥士】沙排港將劉梓浩不敵血癌離世　奮鬥癌魔4年曾出戰亞運享年27歲

健康 10:16 2022/06/02

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香港男子沙灘排球代表劉梓浩不敵癌魔離世，享年27歲。

香港男子沙灘排球代表劉梓浩不敵癌魔離世，享年27歲。劉梓浩離世消息是由他的姐姐周三（1日）晚上在社交平台宣布，梓浩的意願為簡單和低調處理，家人感謝各方曾關愛和幫助梓浩的人，並表示「相信他會以另一種方式繼續陪伴著我們。」劉梓浩在2018年確診患上血癌，曾持續透露治療情況，並勇於嘗試標靶藥等新療法，一直正面抗病。

最新影片：

劉梓浩的姐姐在社交平台撰文公布弟弟的死訊，全文如下：

致劉梓浩的朋友

我是梓浩的二家姐Jacqueline。對於此突如其來的消息家人亦感到非常遺憾。
梓浩對抗癌症多年，最終不敵病魔於上週離開我們。細佬面對病魔一直保持樂觀地堅強面對，現時終於可以好好休息，相信他會以另一種方式繼續陪伴著我們。
細佬的意願為簡單和低調處理，所以其身後事已經全部辦妥，亦暫未考慮安排其他儀式，希望大家諒解。
對於大家的問候，或未能全部回覆，請見諒。家人們代表梓浩向關愛他的人、幫助過他的人致謝。感謝大家曾陪伴梓浩及照顧他。
多謝梓浩曾在我們生命中出現，陪伴我們經歷喜怒哀樂。
Rest In Peace，劉梓浩。

梓浩離世的消息傳出後，曾與他一起參與亞運賽事的拍檔王沛林，也在二人Facebook專頁上載一張合照，並寫上「劉梓浩，未來見。1994.10.15-2022.05.27」

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由王沛林及劉梓浩組成的男子沙灘排球組合「劉王配」，2018年代表香港出戰印尼雅加達亞運沙排賽。在對東道主印尼的賽事途中，劉梓浩已感到不適，但仍堅持打到完場，之後一度發燒。

在隨隊醫生建議下，無奈終止參加亞運會所有賽事。及後回港檢驗，發現白血球指數出現異常突變，需留院治療，並在翌年接受骨髓移植。而劉梓浩在數年間持續透露治療情況，曾接受嶄新療法後，療效理想，一度情況好轉。

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責任編輯：羅嘉欣

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