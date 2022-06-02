【小一派位】失落首三志願帶女兒小一叩門 港媽未打疫苗：點入學校？

▲ 出發前宜打電話向叩門學校查詢。

小一統一派位結果昨日(6月1日)揭曉，有人歡喜有人愁，若派位結果未如理想，可把握最後的叩門機會，讓子女入讀心儀的學校。不過「疫苗通行證」第三階段在5月31日實施，家長要陪同子女入校拿叩門申請表必須打齊三針或需符合「疫苗通行證」，更有小學寫明陪同面試的家長亦需符入「疫苗通行證」安排，否則不能進入學校，亦不會另有面試安排。有未打針的港媽就憂心自己未接種完三針，而女兒派位失落首三志願，在網上求救「未接種疫苗點入學校」?

叩門面試階段即將展開，有小學表示面試不需面見家長，屆時可授權一位符合「疫苗通行證」要求的成人帶同考生叩門，只要考生完成檢疫要求，就不會錯失叩門機會。

將軍澳區有小學酌情解決

有將軍澳區小學校長表示，知道有家長未符合第三階段「疫苗通行證」，或未打齊三針，如有上述情況就絕對不能進入校內，該校安排家長在網上下載表格，填好後投放校門外的信箱或EMAIL到學校。子女叩門面試當日，會有老師帶學生入學校參加面試，家長在校外等候便可。而註冊當天，該校會在校門口安排位置，建議家長不用太擔心，學校會酌情處理及解決。

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結果有人歡喜有人愁

而派位結果有人歡喜亦有人愁，家住葵青區的張太女兒今年升讀小一，在大抽獎階段被派往最後一個志願，她形容獲派學校是包尾，「我真係好崩潰呀，自己從來無想過會派往呢間小學，都從來沒有去了解過，好崩潰，好想喊呀！」

另一家長張太表示，自己為女兒挑選的第一志願已經不是該區的大熱，現在已經準備到四周去叩門，包括熱門小學：「反正都是最差，周圍去搏下！」；黃太則指兒子派到第7志願，她坦言感到失落，但當下首要任務是叩門，會照叩頭三志願的小學，即使知道頭三志願學校都多人競爭，成功機會微，都要盡力一試。

而獲派第一志一願的陳太獲悉女兒成功派到第一志願，直言開心心情難以用言語來表達，稱等待放榜時比自己當年放榜更緊張，現在終於放下心頭大石，會一家人去staycation慶祝，而之前幫女兒準備的profiles，現在就當女兒成長記錄來收藏。

家長自責準備不足

有家長就在討論區發貼表示阿仔獲派很差的小學，成績不錯平時又會參加課外活動，該名家長就自責自己準備不足，表示心情很沮喪：「給不到好的學校給小朋友好愧疚…」有網友留言安慰她，「如果小朋友是叻的，去邊度讀都係前排，唔使咁緊張。」、「學校都其次，最緊要讀得開心，陪佢趁一年級好好裝備自己，到時真係都唔鐘意就憑實力插班，條條大路通羅馬呀。唔好怪自己」

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責任編輯：王明芳