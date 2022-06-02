【第五波疫情】林緯遜指快測假陽性機會率少於1%　但現具檢測能力要求做核酸覆檢

▲ 香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片）

本港昨日新增505宗確診，屬逾一個月以來單日破500宗，惟快測呈報佔7成。衞生防護中心表示，近日覆檢快測呈報個案，發現假陽性比例增加，不排除有人誤導或虛報，以取得康復碼，符合疫苗通行證要求。（即看:【下一頁】) 香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，每日確診個案只有數百宗確診，絕對有檢測能力要求快測陽性者做 核酸覆檢。

林緯遜今早（2日）接受電台訪問時指，有關數字上升料部分與近日放寬防疫措施，令疫情出現反彈有關，但強調屬預期之內。不過，他說， 一般而言快速測試假陽性出現機會比例極少，僅少於1%，惟近日當局透過核酸覆檢發現快測假陽性比率上升，有機會是因為有部分市民虛報資料或延遲申報數月之前染疫的資料，以期望符合第三階段疫苗通行證實的資格。

如 部分市民只是延後呈報，自身的好處是使用適當數量的疫苗，但如果是虛報資料就不可以在適時打針，雖然疫苗接種不是強制性，但市民就會失去了有關的保護。就算是疫苗通行證，其最大的保障也是自身的。

他又說， 現時每日僅數百宗確診，絕對有足夠檢測能力要求快測陽性的市民，再到社區檢測中心做核酸覆檢，如呈陽性才應被列為確診，而核酸檢測亦可更準確監察變種病毒株的變化。

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記者：郭詩詩