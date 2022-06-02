  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 11:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藐視法庭】許智峯棄保逃到外地　高院裁定藐視法庭罪成擇日判刑

社會 11:02 2022/06/02

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

許智峯棄保逃到外地，高院裁定藐視法庭罪成擇日判刑。（資料圖片）

前立法會議員許智峯涉及4宗刑事案件，其間獲准保釋前往丹麥外訪後宣布流亡。律政司指許棄保潛逃外地涉藐視法庭，要求法庭判處入獄令。高院法官陳慶偉早前聽取律政司申請後，押後至今（2日）早裁定許藐視法庭罪成，擇日作出判刑。
 
申請人律政司；答辯人許智峯，許仍然缺席聆訊，亦沒有法律代表應訊。

律政司一方就判刑作出陳詞題指，正如法官所指，答辯人串謀他人向法庭呈交虛假行程，加上家人購買了單程機票，從證據可見屬有計劃行事，嚴重干預司法公義，導致答辯人面對的4宗刑事案件程序被中止。

律政司一方指，法官須向公眾發出訊息，有關做法不能被容忍，須判處阻嚇性刑罰。律政司指答辯人蓄意製造虛假文件誤導法庭，嚴重影響司法公義，要求法庭須判處即時入獄，並應以年計算，而非以月計，以及答辯人須支付懲罰性訟費。

法官聽取陳詞後，擇日宣布判刑，並頒令答辯人須支付懲罰性訟費。

律政司一方早前陳詞時指，許於2020年11月25日蓄意向警方提供虛假資料，離港潛逃到外地，指許早有預謀，以虛假行程潛逃，蓄意干預司法公義，有關證供足以支持許的行為構成藐視法庭。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【打擊冒牌】海關旺角檢獲2,500件冒牌貨品　市值200萬元
22:18 2022/06/01
【打擊冒牌】海關旺角檢獲2,500件冒牌貨品　市值200萬元
【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
今日 08:57
【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
【刷單騙案】再多5男女墮網上刷單騙局　損失共達94.5萬元
今日 10:02
【刷單騙案】再多5男女墮網上刷單騙局　損失共達94.5萬元

你可能感興趣

【打擊冒牌】海關旺角檢獲2,500件冒牌貨品　市值200萬元
22:18 2022/06/01
【打擊冒牌】海關旺角檢獲2,500件冒牌貨品　市值200萬元
【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
今日 08:57
【非禮案】涉翠屏南邨兩宗非禮女學生　21歲色狼落網
【刷單騙案】再多5男女墮網上刷單騙局　損失共達94.5萬元
今日 10:02
【刷單騙案】再多5男女墮網上刷單騙局　損失共達94.5萬元
罪案 丹麥 律政司 許智峯 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
【小兒外科】醫生爸爸鍾浩宇受患童影響　放下工作珍惜與子女相處時間
00:00 2022/05/25
【小兒外科】醫生爸爸鍾浩宇受患童影響　放下工作珍惜與子女相處時間