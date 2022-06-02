【藐視法庭】許智峯棄保逃到外地　高院裁定藐視法庭罪成擇日判刑

▲ 許智峯棄保逃到外地，高院裁定藐視法庭罪成擇日判刑。（資料圖片）

前立法會議員許智峯涉及4宗刑事案件，其間獲准保釋前往丹麥外訪後宣布流亡。律政司指許棄保潛逃外地涉藐視法庭，要求法庭判處入獄令。高院法官陳慶偉早前聽取律政司申請後，押後至今（2日）早裁定許藐視法庭罪成，擇日作出判刑。



申請人律政司；答辯人許智峯，許仍然缺席聆訊，亦沒有法律代表應訊。

律政司一方就判刑作出陳詞題指，正如法官所指，答辯人串謀他人向法庭呈交虛假行程，加上家人購買了單程機票，從證據可見屬有計劃行事，嚴重干預司法公義，導致答辯人面對的4宗刑事案件程序被中止。

律政司一方指，法官須向公眾發出訊息，有關做法不能被容忍，須判處阻嚇性刑罰。律政司指答辯人蓄意製造虛假文件誤導法庭，嚴重影響司法公義，要求法庭須判處即時入獄，並應以年計算，而非以月計，以及答辯人須支付懲罰性訟費。

法官聽取陳詞後，擇日宣布判刑，並頒令答辯人須支付懲罰性訟費。

律政司一方早前陳詞時指，許於2020年11月25日蓄意向警方提供虛假資料，離港潛逃到外地，指許早有預謀，以虛假行程潛逃，蓄意干預司法公義，有關證供足以支持許的行為構成藐視法庭。

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記者：林育慧