【2022父親節】四季酒店父親節住宿送蛋糕＋調酒活動　人均$329起嘆父親節下午茶

▲ 四季酒店推出一系列父親節住宿及活動。（圖片由酒店提供）

這個父親節，香港四季酒店準備了一系列節目，讓大家可以向爸爸表達心意，包括父親節住宿套餐、於龍景軒和Caprice品嘗美食、於The Lounge和Gallery享受主題下午茶、網上商店訂購外賣美食在家享用，以及在水療中心享受兩小時按摩，讓大家過一個愉快的父親節。

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父親節住宿套餐

▲ 麥卡倫威士忌迎賓禮物及父親節威士忌朱古力蛋糕。（圖片由酒店提供）

於2022年6月10至19日期間，和爸爸一起入住香港四季酒店，可在客房內享用父親節威士忌朱古力蛋糕，酒店指蛋糕以70%黑朱古力和麥卡倫雙桶12年威士忌製作，朱古力的甘澀味配合威士忌散發的乾果辛香味，蛋糕更做成酒桶模樣。

入住期間，酒店有虛擬調酒活動，讓他利用隨住宿套餐附送的麥卡倫雞尾酒製作工具親手炮製雞尾酒，嘗試做調酒師。離開酒店前還可以把調酒工具套裝和傳統雙耳酒杯帶回家，作為紀念。

為爸爸舉杯致敬住宿套餐包括：

一晚全新裝修客房住宿

每日雙人早餐

麥卡倫威士忌迎賓禮物（包括迷你麥卡倫雪莉桶12年威士忌一支及麥卡倫雙耳酒杯一個）

以麥卡倫雙桶 12 年威士忌製作的父親節威士忌朱古力蛋糕

麥卡倫雞尾酒製作工具及虛擬雞尾酒調酒活動

到 The Macallan Room品嚐威士忌

入住套房：兩位賓客享用行政貴賓廳

於2022年6月18和19日入住：可於宴會廳免費參與家庭主題活動，以及在客房內免費參加家庭主題虛擬活動。

價格：港幣3,500起，另加一服務費。

預訂及查詢請按此。

米芝蓮星級美食

▲ 龍景軒——皇湯雞絲羹。（圖片由酒店提供）

這個父親節，大家可以與爸爸一起於香港四季酒店內的米芝蓮三星餐廳品嘗美食，於2022年6月19日，粵菜餐廳龍景軒將推出父親節午餐和晚餐，成人和小孩分別有專屬的餐單，照顧不同年齡客人的口味需要。餐單上的招牌菜包括皇湯雞絲羹和龍帶玉梨香。享用父親節餐單的客人將獲贈 Atelier Cologne迷你香水和身體保濕乳液禮品套裝一套。

供應時段：2022年6月19日上午11時30分至下午3時、晚上6時至11時。

午餐價格：成人港幣950一位、小童港幣600一位。

晚餐價格：成人港幣1,480一位、小童港幣680一位。

於節日期間，米芝蓮三星法國餐廳Caprice將為客人帶來Menu Signature和Menu Connaisseur，前者包括大廚Guillaume Galliot的招牌菜式，後者則是大廚利用時令食材創作的最新美食，當中選用的食材包括現時當造的白蘆筍。

▲ Caprice——Signature Dish 。（圖片由酒店提供）

於2022年6月19日，享用午餐和晚餐的客人，每枱都可獲贈Atelier Cologne迷你香水和身體保濕乳液禮品套裝一套。

營業時間：下午12時至2時、下午6時30分至晚上11時59分。

The Lounge父親節下午茶

▲ The Lounge父親節下午茶。（圖片由酒店提供）

於2022年6月12至19日，The Lounge將推出父親節下午茶，當中包括咖啡朱古力忌廉撻，撻面亦置上一片鬍鬚形狀的朱古力片。其他美食包括紅桑子脆蛋糕和朱古力開心果忌廉意大利炸脆卷。於2022年6月12、18和19日，賓客也可在現場烹調櫃檯享用即製窩夫配雜莓、焦糖燉蛋和朱古力石板街新地。

供應時段：2022年6月13至17日下午2時30分至6時

價格：港幣658兩位，另加一服務費。

供應時段：6月12、18和19日下午3時至6時

價格：港幣498一位，另加一服務費。

Gallery下午茶享用即製橙酒班戟

於2022年6月12、18和19日，Gallery的父親節下午茶將供應即席烹調的橙酒班戟配雲呢拿雪糕。其他美食包括加勒比朱古力及西西里開心果撻和桂花鬆餅配自家製青檸葉芒果醬，來自Omotesando Koffee的醇香咖啡或一壺由瑜茶舍帶來、以稀有茶種沖泡的茶。

供應時段：2022年6月12、18和19日下午3時至6時

價格：每位港幣448，另加一服務費。

網上商店外賣晚餐＋父親節威士忌朱古力蛋糕

▲ 父親節雪茄蛋糕。（圖片由酒店提供）

打算在家慶祝的話，亦可於酒店網上商店購買外賣美食，父親節四人五道菜中式晚餐（港幣3,280）提供適合一家人一起享用的菜式，包括豉油雞、蜜汁叉燒和荷葉飯，套餐也包括半磅的紅絲絨蛋糕。

主題蛋糕父親節威士忌朱古力蛋糕（兩磅港幣1,560），這個蛋糕以70%黑朱古力和麥卡倫雙桶12年威士忌製作，可可的苦味和威士忌的木頭辛香味作配搭，父親節雪茄蛋糕（兩磅港幣1,560）是另一款的主題蛋糕，海鹽焦糖朱古力海綿蛋糕做成雪茄模樣，並以焦糖甘納許作餡。

網上商店父親節美食包括：

父親節威士忌朱古力蛋糕 —港幣1,560元（2 磅）

父親節雪茄蛋糕 —港幣1,560元（2 磅）

父親節雙人下午茶外賣自取套餐 —港幣698元（二人份）

父親節四人五道菜中式晚餐 — 港幣3,280元（兩位成人、兩位小孩份量）

父親節四人四道菜西式晚餐 — 港幣3,280元（兩位成人、兩位小孩份量）

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專為爸爸而設的水療體驗

▲ 水療體驗。（圖片由酒店提供）

這個父親節，香港四季酒店高級水療總監Tania Bardhan特別為爸爸打造了一個專屬的水療體驗，讓爸爸趁這機會好好休息和放鬆。

水療體驗以60分鐘的治療性按摩開始。在這一小時，爸爸會享受到深層組織按摩技巧和伸展動作，加上深層肌肉治療按摩槍的按摩，以幫助爸爸緩解酸痛和肌肉緊張。接着是一小時的美容面部護理，進行深層清潔和徹底去角質，亦會透過面膜為爸爸的面部肌膚提亮和保濕。離開時，爸爸將獲贈一瓶肌肉舒緩按摩油，在家也可繼續保持放鬆心情。

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責任編緝：蕭雅文