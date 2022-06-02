【馬路禮儀】司機黃波燈斑馬線前停車讓行人　女學生禮貌點頭道謝獲讚有家教

▲ 司機讓路，女童點頭示意，小小舉動讓人窩心。

馬路上行人與駕駛者應互相禮讓。日前有司機就在網上社交平台上傳一條短片，片中司機駕駛的車輛，在有黃色指路燈及「之」字形白線的斑馬線前停車讓行人先過路。期間一名小學生打扮的女童，行經時點頭向司機道謝，司機大讚女學生有家教。

不少網民看過片段後，亦大讚司機「窩心」，有人就讚司機和女學生二人同樣有禮貌。不過，也有網民指出，車輛在俗稱「黃波燈」的黃色指路燈前停車禮讓行人，屬交通守則所規定，行人為此而答謝司機，或反映香港許多司機平時沒有遵守相關規定。

日前一名司機在Facebook群組「馬路的事討論區」上載影片，片中司機早上8時駕車駛至秀茂坪利安道斑馬線，雖然該白色斑馬線旁有提醒司機讓路予行人的「之」字形白線及黃色波形指示燈，但當時車流仍相當湍急。有行人需於斑馬線前停下，等待車輛疾馳而過後，才能過路。

而從車內鏡頭拍攝影片的司機，在見到「之」字形白線時，已開始減速，至黃波燈及斑馬線位置，則完全停定，讓行人先過路。此時兩名成年行人，分別從左右兩端行人路穿越斑馬線，隨後一名女童，則從右邊穿越斑馬線，到左側行人路，期間女童一直望著司機，行經司機面前時，更點頭示意，向司機道謝。

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司機則發文指女童有「意識同家教，難」及給予一個大拇指圖案。帖文獲逾千名網民讚好，有人亦分享自己的同類經歷，「我有一次係太古城班馬線讓一對父女過馬路，個囡囡眼睇只有2至3歲，但係佢過果時同我揮手拜拜，咁細嘅小朋友都被父母教到咁乖，我當時個心都係好暖，我都同囡囡拜拜先開走。」

不過也有人指出，司機在黃波燈斑馬線位置讓路予行人，只是遵守交通守則，「冇得你唔讓」。有網民則諷刺道：「響日本嚟講，行人會多謝你係因為國民教育，響香港，多謝你係因為好多人唔讓，難得你讓，咪多謝你囉，成件事其實好諷刺」。

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根據運輸署的《道路使用者守則》，「斑馬線」髹有黑白間條紋，兩旁有「之」字形白線；「斑馬線」所在處設有黃色指路燈，通常不停閃動；而當司機駛近「斑馬線」時，應減速，預備在「讓路」線前停下來，好讓他們橫過馬路。如有人踏足「斑馬線」上，便須停車，讓行人橫過馬路。

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責任編輯：王明芳