【健康飲食】全港首個「牛奶銀行」計劃展開　48噸乳製品惠及4000基層家庭

▲ 菲仕蘭（香港）有限公司財務總監Kai de Klerk先生（中）、菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司市場及銷售總監馮杰瑩女士（右）和樂餉社項目總監梁建輝（左）一同慶祝全港首個「牛奶銀行」計劃成立。（有關機構提供相片）

「香港世界牛奶日」宣佈與樂餉社攜手合作，推行全港首個專為關注基層人士的奶類食品需求而設的「牛奶銀行」計劃。計劃將支援及配合樂餉社的「食物銀行」計劃，定期提供營養豐富的乳製品，期望向不同年齡層的弱勢社群宣揚攝取足夠奶類的重要性。「香港世界牛奶日」預計是次計劃將於今年內提供超過48噸可供食用的乳製品，惠及4,000個基層家庭。

荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）自2013年起將「世界牛奶日」帶到香港，積極宣揚健康生活，並提倡攝取足夠奶類及維持足夠運動量的重要性。「香港世界牛奶日」2022將重點推廣及關注港人於人生不同階段的營養及健康需要，並將此理念推展至企業社會責任層面，與樂餉社（Feeding Hong Kong）合作展開全港首個「牛奶銀行」計劃，鼓勵弱勢社群關注牛奶的營養價值及健康生活。

最新影片︰

菲仕蘭（香港）有限公司財務總監Kai de Klerk先生表示：「『牛奶銀行』計劃為菲仕蘭可持續發展計劃Nourishing a Better Planet的一部份，旨在為社會各階層帶來更好的營養。菲仕蘭深信不同年齡及階層人士都應該享用既健康又有營養的乳製品，並希望透過『牛奶銀行』的成立，可以為有需要人士提供奶類營養，滋養他們的健康生活。」

▲ 今年「香港世界牛奶日」夥拍香港花式跳繩會舉辦「150跳繩挑戰任務」，實行「你跳繩我捐贈」活動，每收到一位參加者提交挑戰任務成功片段，將向「牛奶銀行」捐贈 6包牛奶產品，鼓勵全港家庭「邊做運動，邊做慈善」。（有關機構提供相片）

樂餉社項目總監梁建輝先生表示：「我們很高興與『香港世界牛奶日』合作推行『牛奶銀行』計劃，成為計劃的指定合作機構，向基層家庭提供營養豐富的乳製品。菲仕蘭的支持有助樂餉社向基層市民推廣健康飲食及營養教育。」

150跳繩挑戰任務

「香港世界牛奶日」2022以「Drink Move Be Strong」為主題，鼓勵大眾實踐「2+60」，保持每日補充2份奶類及每日做60分鐘運動的健康習慣。今年「香港世界牛奶日」更夥拍香港花式跳繩會舉辦「150跳繩挑戰任務」，實行「你跳繩我捐贈」，鼓勵市民為籌募「牛奶銀行」第一批捐贈品出一分力。

▲ 為響應「牛奶銀行」計劃，菲仕蘭的員工早前參與樂餉社義工服務，協助回收不同商戶剩餘的麪包，連同菲仕蘭捐出旗下品牌子母®及黑白®的乳製品，分發給有需要的家庭解決膳食問題。（有關機構提供相片）

活動將於6月中旬舉行，家長及小朋友可透過「香港世界牛奶日 World Milk Day HK」官方Facebook專頁，觀看由香港花式跳繩會教練示範的簡單花式跳繩技巧的教學短片，挑戰慈善跳繩任務，將有機會贏取豐富獎品。而每收到一位參加者提交的「150跳繩挑戰任務」成功片段，「香港世界牛奶日」將透過「牛奶銀行」計劃捐贈6包牛奶飲品。活動旨在鼓勵全港家庭「邊做運動，邊做慈善」，同時培養學童「2+60」的健康飲食和生活習慣，一同「Drink Move Be Strong」。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T