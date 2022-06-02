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【抗疫英雄】第五波疫下安老院舍大爆發　退休救護重返前線憶工作實況

健康 11:41 2022/06/02

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第五波疫下安老院舍大爆發，退休救護重返前線憶工作實況。

第五波疫情期間，公營醫療不勝負荷，救護服務面臨前所未有的挑戰，社區出現大量確診個案，安老院舍和殘疾人士院舍亦陸續出現爆發，前線救護員每日疲於奔命接載確診者前往隔離設施。香港消防處日前於Facebook發佈一則訪問片段，邀請參與第五波疫情工作的救護員分享當時情況。

在今年年初，第五波疫情爆發之際，退休救護隊目鄧大偉接受消防處的邀請，參與救護車當值的工作，他憶述，當時正值疫情高峰期，很多同事都相繼確診，令救護人手相當緊絀，嚴重超出救護服務的負擔能力。

影片推介：

當時社區有大量確診個案，多間安老院舍和殘疾人士院舍亦出現爆發，很多院友和職員陸續確診。鄧大偉憶述，在當值的初期，他在一間老人院負責撤離工作，由於是舊式的老人院，需要走樓梯上去，一到現場，便看到很多長者睡在自己的床上，情況似乎不太理想。

我問院舍職員現場的情況，原來全部長者都確診，需要撤離...

    點擊圖片放大
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當時救護員將長者送到樓下，有大量途人圍觀，有些家屬目送老人家被送上救護車，他們不知道甚麼時候能再次與親人見面，有些人利用手機的視像通話功能，讓不能來到現場的家屬，看到親人上救護車離開老人院的情況。

在那一刻，我們救護同事都有點感動...

高級救護主任聶達志表示，每當消防處收到社會福利署個案後，會擔當統籌角色，聯同香港聖約翰救護機構、醫療輔助隊及醫院管理局跨部門合作，盡速安排接載院舍院友，前往社區隔離設施，除了救護車資源外，有些院舍在長洲等較偏遠的地方，需要動用消防船等資源去協助運送。

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責任編輯：羅嘉欣

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