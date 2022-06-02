【廉潔奉公】警員疑戴價值過百萬名錶引熱議　警方澄清：售價僅約3,000元

▲ 一名警員（左）出席記者會時，疑佩戴價值過百萬名錶引熱議。（林宇翔攝）

警方日前舉行警察招募記者會，不過出席記者會的一名警員手上佩戴的手錶卻引起網民關注。

有網民在社交網站上發帖，指其中一名擔任「警募大使」的警員，疑佩戴一隻「Richard Mille」名牌手錶，價值約數百萬元。發帖者另又附上Richard Mille名錶與警員所佩戴手錶的對比圖。

帖文隨即引起網民熱議，不少人質疑警員收入與「名錶」價值不相稱，懷疑「名錶」是證物。不過也有人表示，可能該警員家境富裕，「入警隊為興趣」。

實際上，事件是誤會一場。警方澄清，帖文為失實謠言。據了解，有關警員所佩戴的手錶品牌為「Stunt」，售價約港幣3,000元。

據「Stunt」官網所示，警員同款手錶「The Clutch-Up | ST-01」售價為515美金，折合約4,040港元。

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記者：黃穎津