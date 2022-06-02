【疫苗通行證】屯門市廣場540吋屏幕現「安心出行」二維碼　一文看第三階段疫苗通行證規定

▲ 屯門市廣場540吋屏幕出現大型「安心出行」二維碼，引起網民熱烈議論。

第三階段「疫苗通行證」周二（5月31日）開始實施，一般市民要接種3劑新冠疫苗才能進入商場、超市或在餐廳堂食。有網民日前就發現，在屯門市廣場中庭位置的540吋大屏幕上，出現一個巨幅二維碼，令網民不禁笑言「變咗全港最大嘅安心出行」。

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據Facebook群組「真.屯門友」，有網民周二上載一張相片，顯示在屯門市廣場兩層高的540吋大電視屏幕上，出現了一個巨型「安心出行」二維碼。上載照片的網民不禁笑稱：「沒有最大只有更大」。帖文引來網民留言討論，點擊睇下圖：

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第三階段「疫苗通行證」下，一般市民進入餐飲處所及相關表列處所需接種3劑新冠疫苗。至於部分未打齊3針的人士，如符合以下接種要求，仍可繼續使用「疫苗通行證」：

一般人士：

已接種3劑疫苗；

接種第2劑疫苗6個月內。

康復人士：

已接種3劑或2劑疫苗；

康復後6個月內；

康復後接種第一劑疫苗6個月內；

12至17歲已接種一劑復必泰疫苗。

外地來港人士：

抵港6個月內並持有「臨時疫苗通行證」；

獲醫生證明不適合接種疫苗人士，並持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。

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責任編輯：羅嘉欣