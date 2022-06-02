【CEO媽媽】兒童節憶述童年排滿興趣班　黎姿：小朋友去玩自己卻在練習

▲ 黎姿從小就參加多項興趣班。

前藝人、現在是美容集團CEO的黎姿（現名馬黎珈而），趁昨日(1日)在國際兒童節貼出童年時練舞的照片，感激爸爸媽媽的悉心栽培，她透露童年時參加不少興趣班，生活比起其他小朋友更忙碌，但磨練出一股不輕言放棄的耐力。

黎姿在社交網站上寫道：「爸媽說我從小一聽到音樂就手舞足蹈，所以他們很早便讓我去學樂器、學跳舞。上學之外，還要參加些額外活動，記憶中的童年生活也挺繁忙。雖然是興趣，但當其他小朋友去玩，自己卻仍在練舞、拉筋，有時都會覺得辛苦。不過，付出過後，當收穫到意想不到的樂趣跟滿足感，一切都值得了。多得父母悉心栽培，也全賴那些鍛鍊，到了現在我還是活力充沛，體能和健康還算不錯的，更重要是，磨礪出一股不輕言放棄的耐力，助我面對工作或生活上的困難。多謝爸媽。」

▲ 黎姿上載小時候學舞的照片。IG圖片

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現年50歲的黎姿，經歷比一般多，也可能正因為父母的培養，就算多大的難關也能堅強面對，現在為三孩之母的她，身兼上市公司CEO，家庭事業兩得意，她從小家境不好，14歲出道拍電影養家，功課都要拿到片場完成。

直至2007年，黎姿的弟弟黎嬰遇到嚴重車禍，一度危殆，及後她暫停拍劇，專心照顧弟弟及打理他的皮膚護理中心，直到2009年她下嫁商人馬廷強後，為對方誕下3個女兒，成為幸福少奶奶，而美容生意更愈做愈大，成為上市集團。

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責任編輯：王明芳