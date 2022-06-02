【明日戰記】古天樂新片出NFT　透露進軍元宇宙市場大計：不想原地踏步

古天樂一向撐香港製作，旗下天下一投資及製作港產科幻電影《明日戰記》。而且業直涉足影視娛樂前中後期各方業務範疇的古天樂，更進軍元宇宙。

《明日戰記》將推出NFT產品外，OneCool Group與GUSTO Collective合作元宇宙項目「OneCool Collective」，項目分4個階段進行，而《明日戰記》為身一步。

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《明日戰記》蓄勢待發即將上映，而且以荷里活大片的宣傳模式，在公映前預早一大段日子不斷做各類宣傳。

當中，《明日戰記》更將推出NFT產品，在昨晚（6月1日）古天樂以總司令身份於Discord開AMA分享有關《明日戰記》NFT內容。

被主持問為合把《明日戰記》與NFT結合的「總司令」古天樂直言此片是他的心血結晶：「而且科幻片跟NFT這新類型的產物很匹配，而且去中心化亦可給大家參與更多。」

▲ 古天樂昨晚於Discord開AMA，高峰時期超過250人同時收聽。

拓展華語片新視野

至於與Gusto Collective合作是因為彼此理念相似，都是希望做出達國際高水平作品，並且之後一同在元宇宙發展：「我們做事不可以墨守成規，最重要是匯集大家意見。科技就是未來。像《明日戰記》一樣，我們可以展現出（華語電影）新的視野。」

他透露不只出NFT及推廣電影：「我們兩間公司在創作、推廣及後期發展上都有非常大的發展空間，例如現在我們正構思利用虛擬人物 （AVATAR）配合元宇宙的發展，進行表演或影片製作等。」

《明日戰記》出NFT並非噱頭，古天樂表示該片上映後相關NFT的發展不會停止：「華語電影較少出現科幻片，《明日戰記》只是這方向的起步點。長遠發展嘅藍圖，我會將很多新概念NFT化放進OneCool Collective。希望大家在支持NFT項目的同時亦可支持《明日戰記》及《明日戰記2》。」

▲ （影片截圖）

與國際大IP洽談合作

古天樂指，《明日戰記2》已在籌備劇本當中，同時《明日戰記》只是整個OneCool Collective 系列的開始，計劃包括比如發展手機遊戲：「未來亦會開拍更多科幻題材的電影，IP亦會在OneCool Collective計劃當中。」

同時更預告正與一些國際大IP洽談製作動畫及NFT系列並會放到OneCool Collective當中，更形容會是「大家意想不到的」，但因合約保密原則暫未能公布太多：「最希望是製作一個能邁向國際的IP，所以跟Community中的大家集思廣益是最緊要。」

▲ 《明日戰記》

去中心化

古天樂補充指發展NFT初心：「跟OneCool Collective大家的互動才是最重要。因為有去中心化的idea，不斷聽取大家的意見，不斷進步是我做NFT項目的重點及初心。」

而且他表明一定會繼續製作港片，同時亦投入發展動畫片：「港產片一定會繼續做的，而動畫是我最希望做的範疇。科幻片是我們必需行第一步及探討的領域，否則我們的市場會更落後於人。我唔想原地踏步，這個是最重要的。做一些平時做開的東西是沒用的。」

▲ 《明日戰記》

永不停步向前

當問到何謂創新時，古天樂拋出金句：「就是有不斷盼望未來，不斷進步才是重點。所以一定要集思廣益的。3 是沒界限性的，也會接受OneCool Collective大家的意見。

最後有人問何古仔為何咁靚仔，他笑言要問正在鄰房晚飯的母親，然後才正經道：「不停工作，不要覺得今天很灰，要覺得明天是最光明。我最大動力是創作，不要給自己停下來。兩年疫情對大家影響很大，但也不要放棄自己，要不停進步。」