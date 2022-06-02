【隔離童話集】Jace首演舞台劇擔心狀態　趙學而怕不唱歌觀眾割櫈

▲ Jace首演舞台劇《隔離童話集》擔心狀態，梁祖堯首次單挑任編劇，趙學而怕不唱歌觀眾割櫈。

由風車草劇團主辦，梁祖堯、湯駿業（Ahdee）聯合導演、梁祖堯編劇的《隔離童話集》音樂劇場，將於8月12日起假葵青劇院演藝廳舉行。風車草三位主腦：梁祖堯、湯駿業及邵美君，將聯同趙學而及陳凱詠（Jace）一同演出一個超現實隔離事件。

今次《隔離童話集》故事，是由阿祖、Ahdee及阿君開始，首次獨自擔任編劇的阿祖說：「我哋3個人都係好大缺陷嘅人，某日大家面對突如其來嘅隔離事件，喺隔離空間入面，遇上咗工作人員Jace，而佢嘅上司就係學而。叫得《隔離童話集》，係講呢5個人嘅經歷，但又唔係大家而家一路經歷緊嘅隔離，但我只可以講咁多，想知更多就要買飛入場睇喇！」

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不過導演之一的Ahdee道：「其實5個人唔係經歷緊現實嗰種隔離，而係有一種魔幻嘅感覺，所以劇名用上『童話』二字。」

因應這個劇名，宣傳海報也特意要5人化身成為精靈，將故事的空間氣氛，呈現出來，Ahdee續道：「我哋化身成為森林入面唔同動物嘅精靈，唔同嘅動物代表城市裡面唔同嘅人，手執蘋果，作為今次《隔離童話集》嘅開端。」

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今次製作團隊構思了這個別出心裁的造型，5個人都讚不絕口，學而更大讚充滿「仙氣」！

Jace更十分鍾愛這個Look：「我喺舞台上都試好多造型，但呢個好女仔對我嚟講好新，因為好大把頭髮，又有精靈耳。以前都有諗過放落我自己嘅作品裡面，但冇機會試，估唔到會喺咁嘅情況下做到，同埋望住大家，已經好有故事感覺，令我好期待今次首演舞台劇，但同時亦擔心點樣可以保持狀態同演出水準。」

阿君也有同感：「望住個樣，已經好想幻想下背後發生乜嘢事。好鍾意呢個造型，但我呢個樣好奸，擺咩樣都cute唔到。」

Ahdee則著重視覺上的衝擊，他說：「我覺得係照騙，從來都冇試過咁樣嘅頭同樣，但再見到阿祖造型，除咗啲衫，一副烏搲樣，感覺就似呢個仙氣加隻野獸，contrast係好得意，已經超越咗我哋構思嘅idea，阿祖嘅演繹為呢件事加分！」

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雖然Ahdee大讚，但阿祖則認為：「如果淨係睇輯相，似係交友軟件filter效果但而家係真人版，不過我都係仙氣！」阿祖這番話弄得全場笑聲不斷。

有學而與Jace的加盟，再加上唱得之人Ahdee及阿君，阿祖揚言：「攞住呢手牌，我哋一定唱歌。」學而亦道：「我唔唱啲人會割櫈。」

阿祖大讚學而與阿君用靈魂唱歌，Jace在舞台上發放的能量，是用生命感染空間，Ahdee則對唱歌充滿熱誠，至今仍不停學唱歌，集合眾人能量，希望今次音樂劇唱《隔離童話集》的音樂部份令觀眾聽出耳油。

演出詳情：

演出日期：2022年8月12-14日、16-21日、23-28日（晚上8時）

2022年8月13-14日、20-21日、27-28日（下午3時）

地點：葵青劇院演藝廳

票價：$520 / $440 / $360 / $280