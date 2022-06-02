【淋巴癌】中大醫學院發現港男淋巴癌發病率升幅列全球之冠　籲針對高危人口作早期癌檢

▲ 中大發現霍奇金淋巴癌發病率以亞洲升幅最為顯著，本港男士發病率上升幅度全球之冠。（中大提供）

淋巴癌是香港十大常見的癌症，主要可分為「霍奇金淋巴癌」及「非霍奇金淋巴癌」，其中前者在年輕人中較常見。中大醫學院與環太平洋大學協會合作調查霍奇金淋巴癌的全球分布、高危因素和流行病學趨勢。結果顯示，近年來亞洲地區的霍奇金淋巴癌發病率明顯上升，其中香港男性的發病率上升幅度更是全球之冠。

霍奇金淋巴癌的症狀包括頸淋巴無痛腫脹、體重下跌、發燒及夜汗等。雖然此症較罕見，卻是年輕人群中最常見的癌症之一。根據香港醫管局數字，2019年有逾60%霍奇金淋巴癌新症患者年齡為44歲或以下。

中大醫學院與環太平洋大學協會合作，從「全球癌症觀察站」、「世界衞生組織死亡率數據庫」，以及「世界衞生組織全球衞生觀察站」等國際資料庫收集數據，發現霍奇金淋巴癌於各地造成的疾病負擔存在差異，其中以南歐地區的發病率（每10萬人口計算的年齡標準化發病率為2.8）最高，而西亞地區的死亡率則最高（每10萬人口計算的年齡標準化死亡率為0.59）。此外，霍奇金淋巴癌疾病負擔與人均國內生產總值（GDP）、吸煙率、肥胖率及高血壓患病率呈正比，意味著以上相關風險因素水平更高的國家，通常有更高的發病率和死亡率。

近十年，全球的霍奇金淋巴癌發病率呈上升趨勢，亞洲地區的上升趨勢更為顯著，以「平均年度百分比變化」作比較，男性以香港發病率的上升幅度最大（6.23），其次是中國內地（5.99）及日本（4.54）；女性的發病率上升趨勢更顯著，其中以厄瓜多爾地區的上升幅度最大（18.7），其次是科威特（17.8）及南韓（8.08）。另外，40 歲以下的人群亦呈現明顯的發病率上升趨勢，其中男性以南韓地區（12.2）最高，女性則以馬爾他地區（14.0）最爲顯著。

研究人員建議，應針對高危人口採取危險因素控制及早期癌症檢測措施，以控制上升趨勢。研究詳情近日已於國際醫學期刊 Journal of Hematology & Oncology 發表。

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記者：黃穎津