【學習支援】教育局推優質教育基金電子學習撥款計劃　為有需要學生提供電腦裝置及上網支援

▲ 教育局局長楊潤雄。（梁偉榮攝）

新冠疫情持續，學生不時要上網課。教育局今日發出通函，邀請學校在2022/23學年參加「優質教育基金電子學習撥款計劃」，為有經濟需要的學生提供流動電腦裝置及上網支援。是項計劃由2021/22 學年開始推行，為期3年。

教育局局長楊潤雄指，學界對計劃反應積極，首年有超過710間學校參加。公營及直接資助計劃中小學可透過簡單程序申請撥款，用以購買流動電腦裝置及上網設備，供有需要的學生借用。優質教育基金為此項計劃預留了15億元，預計可讓約31萬名學生受惠。

楊潤雄呼籲學校繼續積極參加計劃，支援有經濟需要的學生，尤其是新入學或新增的個案，致力為同學提供平等的學習機會。

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記者：黃穎津