【網絡熱話】外賣員疑將倒瀉飲品倒回杯中　網民指「最多咪食完入醫院」

▲ (HongKong CarCam 影片截圖)

網上外賣愈來愈普遍，但食物衛生情況未必有保證。網上流傳一條片段，外賣員懷疑將膠袋內倒瀉的飲品倒回膠杯內，引起網民討論。

社交網站「HongKong CarCam」專頁上載一段影片，片段顯示一名外賣員蹲在電單車旁，其口罩拉至下巴位置，然後懷疑將膠袋中的飲品液體倒回杯中，再連同其他食物放回膠袋內。

不少網民留言，

“星”級服務，不意外

眼唔見為乾淨，無事嘅

您估香港（甚至外國）餐廳都好乾淨咩？ 入過去個廚房嘅話， 你以後會多啲自己煮野食。

不過亦有網民認為，

大驚小怪

佢將個餐放落袋有咩問題，你想表達既係？

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記者：余思嵐