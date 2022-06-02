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【迷途羔羊】屯門公路交警發現迷途小羔羊　安全救回送往漁護署

社會 12:32 2022/06/02

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屯門公路交警發現迷途小羔羊，安全救回送往漁護署。（警方圖片）

警方每日在路上巡邏，都會遇到一些突發事件。昨日（6月1日）幾名警員就拯救了一隻迷途羔羊。早上約8時，新界南總區交通執行及管制組特遣隊隊員在屯門公路巡邏期間，發現一隻小羊在公路旁徘徊。受驚的小羊不時四處亂竄，與高速駛過的車輛擦身而過，情況非常危險。交通部人員見狀立即停車，並將小羊引領到路肩上一個較安全的位置，以免小羊被車輛撞到或引起交通意外。

經警員耐心安撫後，小羊的情緒開始平伏，不再慌亂。人員其後將小羊抱上警車並把牠安全地送往漁護署。迷途小羊經獸醫檢查後，確認沒有受傷，已交由漁護署人員照顧。如市民有關於迷途小羊的消息提供，請盡快請致電2672 4563，與漁護署新界北動物管理中心聯絡。

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記者：曾秋文

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