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【超市大搜查】日食2片火腿大腸癌風險增18%　15款火腿脂肪+鈉含量大比拼

13:26 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

日食2片火腿大腸癌風險增18%，15款火腿脂肪、鈉含量大比拼。

火腿、午餐肉等加工食品經常出現在日常的飯桌上，不過它們的鈉含量絕不能小看。TOPick曾檢視市面常見的15款火腿，比較其鈉含量及脂肪，發現不少產品鈉含量甚高。有營養師表示長期攝取高鈉會增加心血管疾病，甚至患癌風險。

據英國食物標準局（Food Standards Agency）建議，每100克食物含多於1.5克鹽（約600毫克鈉）已屬高鈉，長期攝取高鈉會增加心血管疾病，甚至患癌風險。

15款火腿鈉含量及脂肪比較

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是次15款火腿中，就發現其中一款「ROVAGNATI意大利風乾火腿」的鈉含量，高達2120毫克（每100克計）。另外，VISMARA巴馬火腿的鈉含量也達2080毫克（每100克計）。假如食4片上述2款火腿（約100克），所攝取的鈉含量就會超出世衞建議，「成人每日不可攝取超過2000毫克鈉含量」的指引。

高鈉增患心血管疾病風險

米施洛營養護康中心註冊營養師陳錦生（Simon Chan）曾接受TOPick訪問時指出，由於火腿在製作過程中會加鹽醃製，同時加入味精（MSG），而鹽和味精本身鈉含量高，成分中有39%是鈉，味精中有12%是鈉，所以令火腿鈉含量大增。

長期攝取高鈉，會增加患上高血壓、心血管疾病及中風的風險。此外，亦有助幽門螺旋幹菌在人體內生長，可導致胃潰瘍，長遠令胃癌風險提升。而由於高鹽食物通常亦高脂肪，連帶可引致肥胖問題。

如何選擇「較健康」火腿？

Simon表示，火腿相對午餐肉，脂肪含量會少一些，因此選擇火腿時的重點未必集中在脂肪，而要關注鈉含量。但他亦稱，由於味精比鹽鈉含量低，有時生產商在產品中會多加入味精，減少鹽分，就可以令鈉含量變低。

經參考各款火腿成分表中的鈉及脂肪含量，Simon推介以下相對較低鈉低脂的產品：

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Simon提醒，雖然加工肉類中也有鐵、鉀、蛋白質等營養素，但通常脂肪含量也會比較高，可帶來的負面影響較多，例如增加患二型糖尿病、冠心病、直腸癌及胃癌風險，應少食為妙：

加工肉類屬一級致癌食物，每日進食50克加工肉類，罹患大腸癌風險增加18%。50克加工肉類等同兩片火腿、一條半香腸、1/3罐午餐肉或兩片煙肉。最好愈少食愈好，一般人一星期最多食1、2次。

最新影片：

消委會嚴選10款低脂火腿及火雞片

消委會過去曾檢測市面30款火腿及火腿片的營養素，當中發現有10款火腿及火雞片屬於低脂（即每100克含少於3克總脂肪）。

6款「低脂」火腿

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4款「低脂」火雞片

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責任編輯：羅嘉欣

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