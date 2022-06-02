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【正能量】氣球伯伯扭公仔免費送小朋友　將軍澳街坊大讚正能量：伯伯好好人

親子 13:13 2022/06/02

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氣球伯伯為不少街坊帶來歡樂。

將軍澳喜歡戴頭巾、造型趣怪，不時免費「扭波波」送給小朋友的七旬老人黃振榮，近日再次被街坊「野生捕獲」。有網民則在社交平台上傳照片，指氣球伯伯今次在將軍澳景林邨出現。帖文一出，勾起不少街坊美好回憶，有網友留言指，「細路都有拎過佢汽球，感激佢俾我哋美好嘅回憶！」

人稱「氣球伯伯」的黃振榮，今天被街坊再次野生捕獲，他一如既往戴彩色頭巾，穿著小飛象卡通上衣，手持多個扭成卡通公仔模樣的氣球，隨時準備為小朋友帶來歡樂。

氣球伯伯早在2015年已不時在將軍澳一帶公園出現，免費「扭波波」送給小朋友，米奇、蝴蝶、太陽花，只要說得出，他就扭得到。其後只要他出現，小朋友便會大排長龍。氣球伯伯則會先給牌仔予小朋友，然後小朋友再以牌仔換取氣球，但並不會收費。寶琳、坑口附近的公園，都可見其身影。

本名黃振榮的氣球伯伯2015年時接受訪問表示，年輕時他曾當過裁縫和巴士維修員，平日喜愛運動，打籃球、足球、高爾夫球，更擔任過足球教練，退休後生活苦悶無聊，他便買氣球回家練習「扭波」解悶。後來他更嘗試到遊藝會「扭波波」送給小朋友，見到小朋友開心的笑容，伯伯一發不可收拾，不時到公園，將氣球扭不同公仔，送給小朋友，他表示，「小朋友天真可愛，來拿個氣球又跳又唱又叫，他開心時我又開心。」

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由於經常出現，小朋友看到他便會主動埋身，如同見到熟人，毫不害羞說出各類要求，飛機、大炮、電單車，只要小朋友要求，伯伯便會扭出來。後來氣球伯伯小有名氣，更有人拜師學藝。伯伯教徒弟亦不收分毫，甚至免費提供氣球讓徒弟練習，絕不計較。當時氣球伯伯對傳媒說，希望每一區都有「扭波人」，為全港小朋友帶來歡樂。

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今次氣球伯伯再現身，雖然戴著口罩，但風采不減，手上依然拿著色彩鮮豔斑斕的氣球，衣著與頭巾也是彩色，用以吸引小朋友。有網民就留言指，「上次扭左嗰米奇俾我個囡，伯伯好好人架」；「好幾年了 仲堅持緊 真係好有愛」；「伯伯好有愛心，為大家帶來歡樂」。

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責任編輯：王明芳

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