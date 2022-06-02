【靚媽真面目】39歲孫慧雪認靠化妝搵食　自揭素顏湊仔返學樣︰係真正嘅我

▲ 下月踏入40歲的靚媽孫慧雪自揭素顏湊仔樣，更坦白承認靠化妝搵食。

靚媽孫慧雪下月踏入40歲，但她外表童顏保養得宜，日前她卻大方公開自己的素顏湊仔look，完全判若兩人，雪雪也坦言大家在街上未必認得她，也叫大家不必驚訝，這才是她的日常真面目，「化妝嗰個我只係搵食啫！」

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大家經常見到化濃妝的雪雪，她的日常湊仔look就是素顏、夾起前陰、孭住個背囊，在完全沒有眼妝下，可見雪雪原來是單眼皮女生，她更留言自嘲︰「我是單眼皮代表」。雪雪大方表示自己化妝前後的確判若兩人，

其實我平時同社交媒體見到嘅我係完全兩個人，我唔化妝、孭背囊、踢拖、頭髮蓬鬆，可能你喺街唔會認得我，但如果你認得，唔需要驚訝：嘩！爭咁遠嘅！化妝嗰個我只係搵食啫！唔化妝嗰個我係真實生活！啱啱忙完一個早上，送完小朋友返學，而家去做運動啦！

▲ 雪雪公開自己的日常素顏look，是另一種自然美。（facebook圖片）

網民讚像家姐接放學

不少網民完全認不出雪雪，但對素顏雪雪都反應正面，大讚她似少女和中學生，「喺街俾人叫阿妹」、「個樣好細個」、「今日家姐接放學」，有網民都直言在街上見過素顏雪雪，「差啲唔認得你，因為真人仲靚」；有疑似她的中學同學更留言指︰「真係同中學個樣無咩變」！

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多喝牛奶少化妝保養皮膚

育有4歲半兒子Riley的雪雪，即使素顏也看不出是39歲，且皮膚很好。她曾接受訪問透露過，受外婆影響下，自己每天喝一杯牛奶保養皮膚，也不會過分依賴護膚品，否則會破壞皮膚本身的修復功能，所以她的護膚品只有保濕面膜、精華素及防曬液。平日外出也不會化妝，只塗防曬液，讓皮膚休息。

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多吃奶類及豆類製品助豐胸

而最近雪雪為豐胸品牌擔任代言人，大方展示其33C驕人上圍，加上她擁有白滑肌膚與骨感鎖骨，相片非常吸睛。她透露自己從來瘦身不瘦胸：「『減肥會減咗個胸？』又或者『生完小朋友會細過之前？』呢啲情況都無發生喺我身上，反而係越嚟越好，點解？因為我識保養！」

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雪雪曾透露求學時期因不斷減肥，一度減至A cup上圍。其後透過飲食習慣，才塑造目前的C cup美好身段。她建議多進食高蛋白質的奶製品、豆類製品、全穀類食品及植物油，均有助豐胸；具體食物包括牛奶、豆漿、木瓜、杏仁、魚湯、豬腳、雞腳、魚皮、魚肚、三文魚、雞蛋、松子、粟米、紅棗、蠔、蜂王漿、龍眼肉以及核桃等，同時避免進食高鹽、罐頭類食品。

此外，她也建議女士按摩胸部，以按摩膏為乳房打圈按摩，有助疏通乳腺，促進血液循環，令胸部保持彈性，防止鬆弛。同時又要保持運動習慣，讓膊頭附近的肌肉能夠支撐胸部，以達到理想效果。

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責任編輯︰王明芳