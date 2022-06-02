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【天氣不穩】端午節早上局部地區有雷暴　下周一連6日多雲有雨

社會 13:20 2022/06/02

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西南氣流會在未來兩三天影響本港，天氣持續炎熱。(資料圖片)

天文台今日（2日）表示，廣東沿岸繼續受西南氣流影響，仍然驟晴驟雨，廣東沿岸有雲層，不過雲層之間有隙縫，仍可見到藍天白雲。預測今日有陽光亦有幾陣驟雨，天氣炎熱。展望西南氣流會在未在兩至三天繼續本港，天氣持續炎熱及有驟雨。下周初則天氣不穩定。

天文台預測本港地區大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩西南風。展望端午節至周日持續炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在下周於廣東沿岸徘徊，並帶來大驟雨及雷暴。

根據9天天氣預報，明天是端午節，短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。周六及周日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。下周一及二多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

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責任編輯：余思嵐

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