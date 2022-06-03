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【大學排名】2022年亞洲大學排名公布　清華北大名列頭兩位港大躋身第4

教育 13:40 2022/06/03

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港大排第4！

英國教育刊物《泰晤士高等教育》(THE)於6月1日公布2022年度亞洲大學排名，頭3位依次是北京清華大學、北京大學及新加坡國立大學。而香港大學則排第4位，頭4位與去年一樣，而香港中文大學及香港科技大學都名列頭10位，中大排第7，科大排第9。中大的排名跟去年一樣，而科大則下降1級。

《泰晤士高等教育》亞洲大學排名採用與世界大學排名相同的13個績效指標，分為教學、研究、引用、國際展望及行業收入5大領域，各高等院校需參加世界大學排名，才能參與亞洲大學排名。

2022年度亞洲大學排名(只列頭10名)：

1. 清華大學

2. 北京大學

3. 新加坡國立大學

4. 香港大學

5. 南洋理工大學(新加坡)

6. 東京大學(日本)

7. 香港中文大學

8. 首爾大學(南韓)

9. 香港科技大學

10. 上海復旦大學

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責任編輯：王明芳

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