【校長專訪】李金小學正向教育助學生領略情緒處理　葉碧君副校長：學會接納失敗才有能力解難

▲ 葉碧君副校長認為要提升學習效益，要從培養學生良好情緒開始，就如校園內到處都是色彩繽紛的裝飾和布置。(曾耀輝攝)

近年順德聯誼總會李金小學力推正向教育，為了讓學生能夠真正樂於學習，葉碧君副校長跟老師團隊可謂扭盡六壬，從中見證著學生蛻變成長，如由膽小被動變得樂於助人，同時學校更保持Band 1中學高升學率的成績。誰說快樂學習與追求成績兩難全？葉副校長說：「當日常生活中用得著時，學生就有動力去學習」。

正向教育源自正向心理學，將之套用在教育範疇之上，可解讀為打造出讓學生樂於學習的氛圍。葉副校長說：「學生鍾意老師，才會認真聽講；鍾意同學，才會喜歡返學，喜歡這間學校。」她指現時已有研究指出，當學生情緒穩定心情好，學習效益自然會提升。

別以為正向教育只談快樂積極向上，葉副校長指這完全是謬誤。「負面情緒每個人都有，正向教育是令人學會接納失敗、不開心，再想辦法去解決問題。」就如不少同學都怕考試，當明白害怕是源於不懂答題、怕答錯，便驅使他們提早溫習，答題時更小心。

▲ 同學可透過情緒卡片來表達較為複雜的感受和心情。(曾耀輝攝)

情緒卡幫助表達感受

對小學生來說，明白自身的情緒，再作出管理，這絕不容易。老師想到讓學生在每天上課前，挑選不同的Emoji來表達心情，即使出現生氣、不開心的選擇也不必太緊張。葉副校長笑說小學生的情緒起落很直接，可能只是買不到小賣部的燒賣而生氣，或是早上被媽媽罵不摺被而不開心等。加上早就熟知同學習性的老師，一看學生「面口」就知是大事或小事。

葉副校長說：「懂得表達情緒很重要，不是只有開心與不開心兩個選擇。」老師團隊特地設計出情緒字卡，即使學生不懂得上面的字語，也可從卡通的表情、動作來對號入座，如不開心可細分為無力、焦慮、麻木、煩躁等，學生可從成長中慢慢體驗這些感受。

▲ 學校鼓勵學生勇於表達自我，如在大黑板「開心講牆」上隨意寫畫。(曾耀輝攝)

學生由「咩都驚」到送上祝福

如某位男同學回到學校後默不作聲，只說不開心，細問下才知，正為放學後見牙醫的事而害怕。當他勇敢說出擔憂，同學便七嘴八舌地分享自身經歷，一句「打支針剝牙唔痛㗎」，便讓他在朋輩的支持力量下得到安慰，重拾上課學習的心情。至於「過來人」的同學亦體現出同理心，在分享中拉近了彼此關係。又如得知某同學媽媽得了癌症，大家便懂得更關心這位同學，有信仰的甚至會為他們祈禱。

葉副校長回想幾年前，有位小一女生天生膽小又被動，真真正正的「咩都驚」，就連張貼於課室的青蛙畫作，也能為此驚慌不已。當她慢慢從表達情緒和感受中，學會溝通交流後，如今五年級的她已擔當班長一職。早前見同學為考試而坐立不安時，她還懂得寫字條送上鼓勵和祝福。

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事實上，讓學生真正領略各種情緒是一道大難題，葉副校長覺得「害怕」最考老師心思。「同學只會說見到曱甴、發噩夢會驚，但始終不夠確切。」她跟老師團隊便打造一個漆黑的房間、播放萬聖節的音樂，讓同學伸手入去一個布袋中摸索，裏面暗藏着假蜘蛛、蟑螂等。在如此氣氛環境下，將忐忑不安等情緒引發出來，學生直說第一次感到「心跳」加速、手心冒汗等，同時老師亦引導他們去面對和紓緩這情緒反應。

打機跳舞體育課學生起哄

在理解情緒後，才談得上面對和克服。在眾多管理情緒方法中，葉副校長篩選出最適合又讓學生受落的方式。如燈泡造型的心靈瓶，內裏混有閃片閃粉的顏色水。當感到煩躁、憤怒時，不妨大力搖動瓶子，再專心地看着閃片閃粉慢慢沉澱下去，在這數分鐘時間中，很多時已能緩和情緒。除此之外，填顏色的禪繞畫亦是另一款受歡迎的「鎮靜」工具，讓人暫時專注於色彩之中，從負面情緒中解放出來。

▲ 打機跳舞的體育課很受學生歡迎。(圖片由學校提供)

葉副校長強調在正向教育下，一樣講求學習效益，重點是令學生知道學習是為了應用在日常生活之中，而不全是求分數或是滿足父母的要求，他們便有動力投入學習之中。她隨手拿起一個圓盒子笑說：「就如學圓周計算，當包禮物要用絲帶時便有機會用到。」又或是以數學方程計算出老師的生日等，全都是老師花心思構想出來的「實際應用」例子。

老師想方設法地將知識「學以致用」的同時，亦從學生的愛好着手。老師借用了運動App，如AR互動遊戲Active Arcade等，推出打機跳舞的體育課，學生一聽便起哄。他們在大屏幕前玩得高興又投入，更達到強身健體的目的，絕對是雙贏方案。

情緒教育對學生成長有著重要影響，早前學校獲得賽馬會緊急援助基金撥款，讓葉副校長的團隊創作至「正」家族動畫（共4集）及情緒教材套（共3套），帶出正向教育、社交情緒教育等信息。這些教材將會送給全港約500間小學使用，以培養學生的正確價值觀及態度。

記者：劉妙賢