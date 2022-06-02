【愛心醫護】日本BB肥嘟嘟肉手驚現多啦A夢　醫護畫卡通膠布氹小朋友︰一貼即止哭

▲ 日本BB肉手貼上由愛心醫護畫的卡通膠布，好可愛！

許多小朋友很怕睇醫生打針，見到針筒已扭計，拮針痛更隨即放聲大哭，日本醫護就出動「止哭神器」法寶，打針痛痛即走！日前日本有位媽媽在網上分享囝囝「米芝蓮」肥美肉手，引起網民熱議，因為肉手上貼有「止哭神器」，膠布上畫了卡通多啦A夢，Kawaii呢！

▲ 好想咬BB米芝蓮小手一啖。（Twitter圖片）

BB肥美小手貼可愛膠布

綜合日本傳媒報道，有名媽媽於5月31日在Twitter分享了一則帖文，至今已獲逾16萬個讚好，多達近9千次轉載分享。該媽媽「出賣」約10個月大B仔的「肉照」，肉照是一雙肥美的小手，右手手背貼有一塊小小的正方形膠布，膠布上畫了多啦A夢。媽媽表示是兒科工作人員在膠布上畫的。從圖片所見，B仔左手摸著卡通膠布，對它充滿好奇，似乎都很滿意。

此帖文引起網民熱議，一眾家長有共鳴，部分爸媽分享孩子曾被貼上卡通膠布的照片，例如有家長帶兒子打疫苗後，兒子貼上手繪《屁屁偵探》卡通的膠布，他讚嘆是否兒科都會有畫畫出色的人員，當時兒子完成第一輪流感疫苗接種，看到膠布就不傷心，更像注入了勇氣迎接之後第2輪接種。

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另有家長分享幼稚園女兒膝蓋受傷，在繃帶上畫了微笑及孩子喜歡東西，女兒就很高興。另有媽媽也指出自己經常在膠布畫插圖，引孩子開心。

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愛心醫護犧牲休息時間畫畫

留言當中也有從事兒科工作的網民，他在夜班休息時間，就會努力在很多膠布上畫畫，因為當小朋友貼了它，就會瞬間停止哭泣，他不介意犧牲了休息時間，見到來看病打針的小朋友開心了一些就足夠，感到充滿力量。

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在眾多網民分享手繪膠布中，除了多啦A夢之外，有各式各卡通，包括Minions、角落生物、Pokemon、蠟筆小新、鬆弛熊、迪士尼卡通人物、Marvel英雄人物、布甸狗、Hello Kitty、Thomas & Friends湯瑪士小火車等，亦有少年動漫向如《鬼滅之刃》等。

網民表示麵包超人很受小孩子的歡迎，自己有調查現在流行甚麼，譬如大少許孩子較喜歡動漫和遊戲角色。除了可以氹小朋友開心之外，畫卡通膠布的過程其實很療癒輕鬆，網民笑指可能有很多兒科工作人員樂在其中。

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責任編輯：顏紫燕