【對抗濕疹】33歲港女濕疹爆發全身傷口極痕癢　接受中醫治療個半月背部回復光滑【附食療】

▲ 本港一名33歲女子濕疹爆發全身傷口，接受中醫治療個半月後背部回復光滑。

濕疹大爆發，令人難以入睡，影響生活和工作，箇中滋味並不好受。註冊中醫師李騫賢向TOPick分享一宗濕疹病例指，本港一名33歲女子自中學時期因壓力患上濕疹，搽類固醇多年。近期濕疹大爆發，她全身是傷口，腰背尤其嚴重，極為痕癢。接受中醫治療個月半後，背部已明顯變得光滑。

最新影片推介：

全身傷口腰背痕癢難入睡

李騫賢醫師受訪表示，該33歲女子於中學時期因為壓力，全身爆發濕疹，四肢痕癢、脫皮。鄰近春夏轉季時，她也會濕疹發作，多年來主要接受西醫治療，塗抹類固醇。至去年9月，該女子全身濕疹大爆發，遂求診中醫。

李醫師指，初診時該位女患者頭部、面部皮膚變紅，手腳甚至全身皮膚也乾燥、出紅疹，滿佈傷口，極為痕癢。其中，情況最嚴重是膝蓋後方的膕窩處、腰背、臀部，均出現大片紅疹，又癢又痛。

由於全身滿佈傷口，令她睡覺時經常因而醒來，甚是痛苦，遂求診中醫，沒再接受西醫治療，並停用類固醇。接受中醫治療一個半月，內服中藥，經過針灸及刺絡放血後，皮膚已有好轉，背部回復光滑。其後，她持續覆診半年，控制情況，背部濕疹至今未有再復發。

該女患者表示，多年來從未試過在此季節爆發濕疹，也從未試過如此嚴重，是去年8月接種疫苗後才出現此情況。李醫師表示，雖然無法確定濕疹爆發是否與疫苗相關，但曾遇過多位濕疹患者在接種疫苗後出現紅疹等過敏反應，或是濕疹加重。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

治療方法

李醫師表示，此個案的女患者屬濕熱體質，因她當時皮疹凸起並呈鮮紅色、皮膚發熱、舌苔黃膩，大便較爛且氣味較重。經過辨證論治後，診斷為肝經濕熱症，需要清熱解毒祛濕、疏風止癢。針對此個案，治療方法主要有三個：內服中藥、針灸及刺絡放血。

內服中藥

治療濕疹最基本的一環

處方龍膽瀉肝湯，並配合解毒止癢、疏風清熱的中藥，例如荊芥、土茯苓、蟬蛻、金銀花等。

針灸及刺絡放血

在此案例中起著關鍵作用，因中醫有指「瘀血不去，新血不生」。

針灸和放血：可改善血管舒縮功能，直接刺激濕疹皮膚病變，並對整個人體有調節經絡氣血、平衡臟腑陰陽、增強體質的作用，有助刺激、加速身體復原。

刺絡放血、拔罐：有利瘀血、濕熱排出體外，促進皮膚的新血再生及肌膚癒合，有助濕疹皮膚恢復。

李醫師指，當時患者每天服用中藥，每周接受1至2次針灸及放血治療。治療第三、四次時，她皮膚損傷已見改善：皮膚反復裂開的背部、流滋的皮損亦漸漸結痂癒合，滲水、瘙癢情況減少，病情受控。治療一個多月後，她全身濕疹已有改善，背部皮膚尤其明顯，傷口已癒合，回復光滑，而雙膝蓋後方的紅腫、瘙癢也減少很多。

日常護理

李醫師指，誘發濕疹或反覆發作的內外因素，例如女士月經前後、工作壓力、天氣潮濕、夜睡、不良飲食作息等。至今，該女患者仍堅持每個月覆診，控制濕疹情況，初診至今半年，背部濕疹未有再復發。

醫師提醒，濕疹患者需注意皮膚的清潔護理工作，保持皮膚處於乾淨、衛生的狀態。因為很多濕疹反覆發作的個案也與飲食有關，故宜選擇清淡易消化的食物，遠離容易導致過敏的食物。

濕疹食療（濕熱體質）

李醫師指，若與上述案例的患者同屬濕熱體質，可透過以下食療調理：

清熱祛濕三花茶

作用：能清熱祛濕、疏風解毒

材料：

菊花、金銀花、土茯苓、木棉花 各3至5克

冰糖少量

做法：將材料直接放入小布包裡；或者稍微用水浸泡藥材清洗瀝乾，將材料直接倒入茶壺或保溫壺，用開水沖泡代茶飲。可按照個人口味加入適量冰糖。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

記者：黃泳欣