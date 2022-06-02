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【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪被封攬炒姐　監製回應被指劇情與「18年」無關質疑

娛樂 14:16 2022/06/02

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《十八年後的終極告白2.0》

由王偉仁監製，譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪主演的TVB劇《十八年後的終極告白2.0》在昨晚（6月1日）播出第3集，內容繼續精彩緊湊，劇情講姚尚謙Angus（譚俊彥飾）懷疑老婆莊銳婷Queenie（譚凱琪飾）出軌，於是二人互相鬥智。

先是Queenie為隱瞞婚外情，將「偷情手機」分別藏在手袋及維他命罐內，原以為瞞天過海，卻遭「眼利心精」的Angus發現端倪，暗中拿走「偷情手機」調查，豈料一無所獲，更因擺放手機位置出錯反惹Queenie懷疑。

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「雙譚」譚俊彥、譚凱琪該場「你瞞我瞞」戲碼鬥智鬥力兼大鬥演技，唔少網民看畢直呼「緊張刺激」：「兩公婆好似宮心計咁」、「各懷鬼胎」、「咁做夫妻，兩個都好辛苦」。

更肉緊的是，失意的Angus竟向正「奸夫」方志浩Jason（陳山聰飾）求助；Jason為免姦情敗露後果嚴重，遂以太太宋慧琪Joyce（趙希洛飾）懷有身孕為由，向Queenie攤牌但求盡快斬纜。

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譚凱琪被封「攬炒姐」

可惜卻辣著同樣狠辣的Queenie，不甘被拋棄的她駕車時踩行油橫衝直撞，最終意外撞死一名孕婦。原本劇情已相當震撼，豈料此時Joyce竟在家中不慎跌倒，由於Queenie從中作梗，Joyce在危急關頭未能聯絡上老公，最終不幸地再次流產…

由於撞車橋段及畫面均頗為震撼，網民更封譚凱琪為「攬炒姐」：「Queenie原來是攬炒姐，一鑊熟」、「自己出軌就大條道理，但就唔畀個老公出軌」、「Queenie幾好戲」、「呢一幕好有張力」、「都估到希洛個B會死，冇諗過原來波及另一個大肚婆」、「有時劇情唔係好合理，但睇得過癮就夠，呢套好正」，更有網民指《十八年後》是「2022（年）暫時最好睇及震撼的劇集」。

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最後會好驚喜

可是雖然劇集在事前宣傳已指明譚凱琪之死，與18年前各人恩怨有關，但由於觀眾忽略了，有網民留言指想不明白劇集為何取名「十八年後」。

對此，監製王偉仁受訪時表示令觀眾迷惑感到不好意思，並謂希望大家能耐心等待「終極答案」。

他說：「因為十八年前發生咗一啲事，令到十八年後嘅呢班主角再發生咗好多事。不過今次我哋想用唔一樣嘅方式去講故仔，觀眾可能要等到最後一刻先知點解叫《十八年後》，希望大家可以耐心睇落去，亦都希望大家睇到最後會覺得真係好驚喜。」

撰文 : TOPick柴犬出動

譚凱琪 娛樂人物職業 演員 十八年後的終極告白 監製 電視劇 TVB

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