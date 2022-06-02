【提高罰款】16裝修公司涉合謀定價被罰　5公司罰款過輕競委會上訴得直

▲ 16裝修公司涉合謀定價被罰，5公司罰款過輕競委會上訴得直。（資料圖片）

競爭事務審裁處早前先後裁定16間裝修工程公司為觀塘兩屋邨提供裝修服務時涉合謀定價，16間公司分別被判罰款。競委會早前不滿其中5間公司的罰款過輕故提出上訴，今（2日）被裁定上訴得直，5間公司的罰款扣減被撤回。

被指罰款過輕的5間公司分別為永興聯合建築有限公司、大道建築公司、百達建築工程公司、馮氏機電工程有限公司及陶記營造廠有限公司，它們早前分別被判罰款34至74萬元。

競委會早前提出上訴，指原審法官量刑時考慮了不相關的因素，以致錯誤地予以涉案5間公司三分一罰款扣減。

上訴庭今於判詞指出，原審法官以各公司於案中協議的參與程度為量刑考慮，並予以涉案5間公司罰款扣減的做法並不恰當，因為涉及合謀定價的協議是，一旦參與了有關協議，便已構成違反《競爭條例》的「第一行為守則」，法庭不應探討各公司於有關協議中的分工而判刑。

上訴庭因此裁定競委會上訴得直，涉案5間公司的罰款分別被上調至65至113萬元。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊詠渝