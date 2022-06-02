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【賞你食】旅發局「賞你食」首周餐飲優惠售罄　未來5星期續推半價現金券

社會 14:38 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

旅發局「賞你食」首周餐飲優惠售罄，未來5星期續推半價現金券。（資料圖片）

香港旅遊發展局推出新一輪「賞你食」餐飲優惠，由明日（2日）起一連6星期推出共2萬套半價現金券，涵蓋超過800間本地餐廳。市民可在推廣期內以半價購買兩款原價為200元及400元的現金券（詳情即看【下一頁】）。

旅發局今日（2日）表示，「賞你食」本周餐飲優惠已售罄，未能成功購買優惠券的市民毋須失望，「賞你食」會在未來五個星期分批推出餘下的半價現金券，逢星期四早上10時開售。

市民可以在OpenRice平台上，從超過160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶﹑逾800間本地餐廳中挑選心頭好，並以用港幣100元及200元，購買分別為港幤200元及400元兩款現金券。每人限購每款現金券各一套。

旅發局指，整個「賞你食」活動合共會推出2萬套半價現金券，名額有限，售完即止。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：李榮忠

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