【我哋係COLLAR】沈貞巧獲父母全力支持追夢 　 Gao爸爸撐前世情人：你活得開心就得㗎喇

《全民造星IV》出身的女團COLLAR第一個「團綜」《我哋係COLLAR》在昨晚（6月1日）播出第3集，並由這集起將一連3集以「認識COLLAR成員」為主題逐一了解成員內心世界。

率先登場的是COLLAR隊長Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）。其中Gao的爸爸媽媽與愛女一同接受訪問，Gao感謝父母全力支持她追夢，她更感動得哭成淚人，場面感人！Gao父親更向女兒說：「屋企，我搞掂」，展現滿滿的愛！

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Gao父母支持愛女

阿Gao一向喜歡毛公仔，她在製作組安排下，親手製毛公仔給爸爸。但原來製作組預先已邀阿Gao父母搶先到店內，在之前製毛公仔給Gao，當父母突然出現令她十分驚喜。

之後她與父母並排而坐聊天，Gao笑稱手上由她製的河馬公仔與媽媽有點相似。Gao父親就指他所製的熊啤啤公仔的名字是「搞掂」，意思是女兒可處理任何事情而不用煩他們。

Gao在可錄音的河馬公仔內錄製了說話給爸爸：「爸爸，係我啊，多謝你令我成為一個善良嘅人。」二人聽後相視而笑。

而熊公仔則有Gao爸爸給女兒的錄音：「阿Gao，呢隻熊仔就係爹哋、媽咪揀畀你嘅，如果你有咩唔開心，你就聽下呢把聲，爹哋、媽咪一定支持你，你放心！」Gao聽畢後馬上落淚。

她也在個人IG中分享稱：「揀河馬 因為想整埋比我媽 執子之手 係由細到大佢地比我見到最靚嘅畫面 我不孝 成日無時間陪佢地 不過再努力啲 希望過幾年佢地可以健康享福享樂 多謝製作組比我整埋媽媽個隻 一家人齊章！」

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Gao追跳舞夢

節目內播出過往《全民造星IV》的片段，Gao當時說：「喺香港，如果你做跳舞，唔係做commercial方面嘅嘢，其實揾嘅錢係好有限，你要我孭起一個屋企嘅責任，其實係唔ok」。

Gao爸爸在《我哋係COLLAR》說：「我同佢講，你嗰份工隨時有得做，但跳舞唔係，跳舞真係好講體魄、heart，總之你跳到自己跳唔郁，你話我唔跳喇，就得喇！總之你鍾意做咩，我一定支持你㗎，你活得開心就得㗎喇，第日唔好後悔。你去做喇，屋企我搞掂！」

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Gao：多謝佢地造就咗我嘅人生

節目內也播出一家人的溫馨合照，Gao感恩地稱父母選擇繼續支持自己，令她可以好好地做到自己想做的事：「呢一個自由度對我嚟講係好難得，同埋係好了解嘅一樣嘢嚟嘅，我會覺得呢一個係我地屋企嘅愛嘅方式，多謝佢地造就咗我嘅人生，生咗我出嚟。」

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被稱為Lok-woman

Gao在《造星IV》決賽中以黑馬姿態憑37分勇奪亞軍。現年29歲的她是COLLAR隊中年紀「第二大」，而且十分懂關心身邊人。

身高158cm的她卻勁度十足，與MIRROR隊長Lokmanm一樣擅長跳Locking舞蹈，更被稱為「Lok-woman」。

Gao被公司安排成為COLLAR的隊長，其粉絲的稱呼是餃子，而任職跳舞老師的她在過往表演都大晒強勁舞技，是COLLAR的舞蹈擔當。

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