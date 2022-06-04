【MIRROR演唱會】香港電訊推MIRROR演唱會門票抽獎活動　附抽獎詳情及截止日期

▲ 香港電訊推MIRROR演唱會門票抽獎活動，得獎者須選購指定服務。（資料圖片）

人氣男團MIRROR演唱會於5月31日正式公開售票，今次採用實名制實行，令全港鏡粉紛紛撲飛，由開售到售罄歷時約11小時。未能成功「搶飛」的鏡粉們，還有一個機會得到門票。

香港電訊今日（2日）宣布，將舉行MIRROR紅館個唱門票抽奬活動，香港電訊旗下1O1O、csl、網上行、LiKE1OO、Now TV、eye 及 HKT 家居電話的現有指定個人客戶，可由6月6日至6月19日於門票抽奬網頁登記參加門票抽奬。

抽獎詳情

今次活動將合共抽出2,400張門票，每位得獎者可獲贈兩張，抽獎網上直播將在6月24日中午舉行，同日晚上10時則將抽奬結果於門票抽奬網頁公布。不過，要留意1,200位得獎者須於指定時間選購指定服務計劃，才可獲得兩張MIRROR紅館演唱會門票。

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責任編輯：李榮忠