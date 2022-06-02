【長者醫療券】林哲玄倡立法規管藥物零售商牌照　持有效牌照才可展示「藥」字

▲ 林哲玄建議立法規管藥物零售商的牌照發放。（資料圖片）

林哲玄就昨（１日）北河街113號藥行套現長者醫療券作回應，指已向政府提議立法規管藥物零售商的牌照，持有效牌照的藥物零售商才可在招牌上展示「藥」字，但未獲政府回應。

長者醫療券目標是鼓勵長者多注意身體健康、多接受基層醫療服務，包括預防性治療。從醫生或醫院取藥之外，要是市民需要配藥或購買藥物，現行《藥劑業及毒藥條例》（第 138 章）規定只有獲授權毒藥銷售商（即「藥房」）可以售賣毒藥表上第一及二部的藥物（包括所有需要醫生處方的藥物）、抗生素和例如鎮靜劑等的危險藥物。藥房售賣第一部藥物、抗生素和危險藥物均需要註冊藥劑師在場。列載毒藥銷售商（即「藥行」）只能售賣第二部毒藥（例如一般稱為抗敏藥的抗組胺藥）和非毒藥（包括常用的退燒藥）。

林哲玄指，一些店鋪既不是藥房也不是藥行卻打正旗號「賣藥」，本身就是誤導市民，向市民售賣除了非毒藥以外的上述藥物藥是變相鼓勵市民亂用藥物，其行為相當危險。藥物辦公室處理涉及藥物零售商的定罪個案數在過去三年寥寥無幾，令人懷疑執法失效。

林哲玄昨日（1日）在立法會向當局質詢，提出建議立法限制僅持有由《香港藥劑業及毒藥管理局》發出有效牌照的藥物零售商方可於其招牌上展示"藥"字的中文名稱（中藥店豁免），以保障市民不被誤導，但政府沒有正面回應。

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記者：盧佩琳