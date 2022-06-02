【群組個案】多8人疑染BA.2.12.1　住啟鑽苑啟雋閣21歲男子暫未找到源頭

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（2日）出席疫情記者會。

本港今增489宗確診，張竹君指，再發現8宗懷疑染BA.2.12.1個案，其中有麥當勞群組患者居住的麗晶花園6座及太古城鄱陽閣，各多一個家庭染疫，分別涉及一家三口及一家四口。

另外，有一名住啟鑽苑啟雋閣的21歲男子也疑染BA.2.12.1，暫未找到源頭。

張竹君表示，基因分析後與麥當勞群組有關的個案現累計45宗，只有32宗找到流行病學關聯。

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記者：黃小冰