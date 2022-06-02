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【疫苗通行證】衞生署周一錄150宗快測陽性　覆檢揭假陽性比例高達21%

社會 16:40 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（譚以諾攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（2日）出席疫情記者會。

本港今增489宗確診，張竹君表示，5月30日有150宗快測陽性個案，PCR覆檢後發現有21%，即31個為陰性個案，惟再前一周，覆檢後平均只有17%為陰性個案，提醒任何人明知而提供虛假或具誤導性資料為犯法，經定罪會被罰款或監禁。

張竹君表示，近日快測及核酸檢測陽性個案均偏高，有部分或為假陽性，但不排除有反彈跡象；她提到，5月25日港大的本地個案有效即時繁殖力是約1.07，較1高少少，要再觀察，不過污水檢測及社區檢測中心的陽性比率也無明顯增加，又指即使疫情有反彈也要視乎會否對醫療機構帶來負擔，會持續觀察。

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記者：黃小冰

傳染病 衞生署 衞生防護中心 疫情 張竹君

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