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【WANNABE】向恆仔自薦拍動作片　泰國男神Nonkul自認愛熟女

娛樂 15:24 2022/06/02

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趙善恆（恆仔）分享成為導演的契機。

泰國男神Chanon Santinatornkul（Nonkul）近日演出Viu Original原創音樂泰劇《WANNABE》，與Nonkul合作港產電影《一秒拳王》的ToNick主音趙善恆（恆仔）日前透過網絡與舊拍檔隔空敍舊。

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席間Nonkul不但自爆恨拍動作片、最想挑戰神級演員奇洛李維斯的《殺神John Wick》角色，還向導演恆仔自薦：「請帶上我一起拍，我喜歡有難度的工作！」恆仔笑言考慮開拍類似故事，如果對方來演，應該會很快成事。

Nonkul在《WANNABE》與兩位真歌手組成嘻哈團體，作為團內唯一一位沒有音樂底子的成員，Nonkul笑稱自己唱歌差、寧願打泰拳，幸好得到DreamHigh和Tan幫手惡補，才能夠完美演繹Rapper一角。

講到感情，Nonkul坦言鍾情性感成熟類型女生：「我曾經和類似這類型的女生交往過，我覺得只要思想成熟，儘管是可愛甜美類型的女孩子，大家也可以很容易地溝通。」

豈料恆仔卻反問：「Why not both？」引發全場爆笑。

Viu Original原創音樂泰劇《WANNABE》

撰文 : TOPick柴犬出動

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