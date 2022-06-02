【學校疫情】學校錄40宗陽性呈報　8校錄2宗或以上個案

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本港今日（2日）增489宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

張竹君表示，學校錄40宗陽性個案，涉及28名學生及12名職員，分別來自34間學校，每間學校有1至5宗個案。當中37宗是快測陽性，其餘是核酸檢測陽性。

她指出，有8間學校有2宗或以上個案。有寶血會上智英文書院爵士舞班爆疫，有1名老師及5名學生染疫，爵士舞班共有1名老師及11名學生，另外檢測陰性的6名學生已要求進行家居檢疫。他們曾經在上月29日上午9時至中午12時跳爵士舞，爵士舞班上課時需要戴口罩，但會有除口罩飲水的時間，或致傳播。爵士舞班老師在5月30日發病，學生就在隨後兩日發病。

TOPick記者曾致電寶血會上智英文書院查詢情況，學校職員回覆詳情參考衞生署的疫情記者會資料。

另外，香港李寶椿聯合世界書院有4名學生染疫，學校有提供住宿，4名學生分別居兩棟大樓，有3宗個案在同一棟大樓，但不同層，同房同人士需要隔離。

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記者：李榮忠