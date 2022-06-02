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【酒吧爆疫】中環兩酒吧增4宗確診　另有新酒吧群組涉18個案

社會 16:48 2022/06/02

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（資料圖片）

中環德己立街酒吧「Zentral」爆疫，其中一人在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球隊，致數名學生染疫；而另一爆發的中環酒吧「The Iron Fairies」群組客人曾除口罩周圍走及跳舞，亦有員工染疫。衞生防護中心日前公布，指兩間酒吧同一時段分別各有700人次到訪。

本港今日（2日）新增489宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，「Zentral」再多2宗確診個案，群組累計共33宗個案，全屬顧客，涉及16男17女，年齡介乎17至30歲，5月20至29日發病，大部分是5月24至26日發病。

另一群組「The Iron Fairies」今再多2個案，累計涉23男30女。

另外，砵典乍街35號「LINQ」酒吧有爆發，涉及18個案，10個在5月27日晚8時至凌晨2時到訪，另10個案5月28日晚到訪，有2人兩晚都有到訪，涉及11男7女，年齡介乎17至58歲，一名曾到過「The Iron Fairies」，當局已到「LINQ」視察並取「安心出行」記錄跟進。

張竹君指「LINQ」，暫時未聽聞該酒吧內有舞池或DJ打碟設施。至於源個個案是否曾有到訪「The Iron Fairies」的個案，她指仍要待全基因分析。

TOPick記者曾致電「LINQ」，查詢情況及今晚會否營業，惟電話未有人接聽。

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記者：李榮忠

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